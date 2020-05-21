В Иркутске на территории храма построят скейт-парк

Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Работу по созданию скейт-парка в Ново-Ленино начали заместитель председателя думы Иркутска, депутат по избирательному округу №2 Виталий Матвийчук и и.о. заместителя мэра – председателя комитета по управлению Ленинским округом администрации Иркутска Наталья Цибанова. Для площадки найден участок на территории храма возле рощи «Молодежной».

Как сообщает пресс-служба думы, на скейт-площадке можно заниматься экстремальными видами спорта, катаясь и совершенствуя трюки. Среди них скейтбординг, стритбординг, агрессив верт, агрессив стрит, велосипеды ВМХ и МТВ, самокаты.

Как сообщил вице-спикер, еще в 2019 году к нему обратились настоятель храма Великомученика и Целителя Пантелеймона игумен Феофан и молодежь Ленинского района с просьбой создать такую спортивную площадку.

– Я много раз выносил данный вопрос на комиссии, на заседания Думы, но ответ был один: нет земельного участка, где мы можем ее разместить. Важно ведь не только построить, но и в дальнейшем сохранить площадку – вовремя ремонтировать, проводить уборку и так далее. В итоге удалось подобрать земельный участок возле храма. Здесь скейт-площадка будет под присмотром, – пояснил Виталий Матвийчук.

Депутат принял участие в выездном совещании с Натальей Цибановой и игуменом Феофаном. Обсудили благоустройство территории храма и строительство спортплощадки. По итогам встречи определились со сроками, объемом средств и сил, которые необходимо привлечь.

Виталий Матвийчук добавил, что здесь смогут тренироваться как новички, так и спортсмены среднего уровня.