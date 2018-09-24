В Иркутске набирают слушателей в школу футбольных арбитров

Иркутск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская городская школа футбольных арбитров начинает третий набор слушателей на курс по уровню «Базовый». Об этом сообщили в организации.

Продолжительность курса – пять месяцев. Обучение бесплатное. Каждую неделю слушатели приходят на двухчасовое теоретическое занятие, чтобы вместе с преподавателями разобрать правила игры в футбол.

На базе Школы организованы также занятия по физической подготовке, разработанные на основе программы ФИФА. После трёх месяцев обучения к теории и тренировкам добавляется практика — обслуживание матчей детско-юношеских соревнований городского и областного уровня.

Чтобы стать слушателем Школы арбитров, нужно до 10 октября 2018 года отправить письмо в Общий отдел ФФГИ по адресу Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Укажите ФИО, дату рождения, номер телефона и электронную почту для связи.

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