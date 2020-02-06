В Иркутске началось строительство крытого катка в Пади Долгая

Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В верхней части Пади Долгая в Иркутске рядом со школой №55 начались работы по строительству крытого катка. Об этом 5 февраля на сессии по проектированию общественных пространств в Свердловском районе на 2021 год рассказал заммэра-глава округа Антон Медко.

– Это будет физкультурно-оздоровительный комплекс со льдом для круглогодичных занятий спортом для всех жителей Свердловского округа, – сказал он.

Напомним, проектом предусматривается одноэтажная крытая арена с искусственным льдом и трибунами на земельном участке более 10 тысяч кв. м. В ФОКе будет предусмотрена спортивная зона с раздевалками и помещением для спортинвентаря и трибуны на 250 зрителей.

Проект, кстати, включён в реестр Минстроя России как типовой. Это означает, что объект теперь можно будет тиражировать в других регионах, что позволит муниципалитетам значительно экономить затраты, сокращать сроки на проектирование и строительство, а также на прохождение экспертиз.