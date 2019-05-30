В Иркутске открыли самый большой в городе ФОК

Иркутск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 мая открыли новый ФОК на бульваре Рябикова. В мероприятии принял участие мэр города Иркутска Дмитрий Бердников и действующий игрок московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Ещенко, сообщает пресс-служба мэрии.

– Новый ФОК является самым большим муниципальным спортивным комплексом в городе. Он способен вместить до 400 человек одновременно – около 200 спортсменов и столько же зрителей, – рассказал мэр Дмитрий Бердников. – Физкультурно-оздоровительный комплекс будет работать для всех. С нового учебного года около 800 иркутских детей начнут посещать спортивные секции по плаванью, баскетболу, волейболу, борьбе, аэробике. Занятия будут бесплатными.

Во время открытия комплекса в нём прошли городской турнир по волейболу среди студенческих команд, турнир по шашкам, посвященный Дню защиты детей. Также организованы открытые тренировки по фитнес-аэробике в дисциплинах «Хип-хоп» и «Степ-аэробика», по дзюдо и функциональному многоборью, состоялись соревнования по плаванию, говорят в администрации Иркутска.

Кстати, начиная с 2015 года, в Иркутске было возведено и отремонтировано пять крупных спортивных и оздоровительных комплексов. На сегодня уже готовы проекты ФОКа на 20-м Советском переулке в Ново-Ленино и крытого тренировочного катка с искусственным льдом в пади Долгая. Строительство начнется в этом году. Также в планах администрации – возведение ФОКов в предместье Радищева, микрорайоне Лесной и ледовой арены по улица Ленская.

Напомним, строительство ФОКа на бульваре Рябикова началось в июле 2017 года. В цокольном этаже находятся тренажерный зал, тренировочный зал аэробики. На первом этаже размещены универсальный спортивный зал, зал настольного тенниса, бассейн на шесть дорожек. Установлены трибуны в универсальном зале и бассейне по 84 места, есть тренировочный зал хореографии, помещения администрации, зона отдыха с зимним садом, тренировочный зал единоборств. Все этажи оборудованы раздевалками, душевыми и санузлами, а также индивидуальными кабинками для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

ФОК смогут посещать горожане всех возрастных групп, в том числе будет предоставлена возможность для организации занятий людей с ограниченными возможностями здоровья и групп здоровья для людей старшей возраста.