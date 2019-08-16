В Иркутске планируют создать хоккейный музей

Иркутск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске намерены открыть музей русского хоккея. Об этом сообщает пресс-служба иркутского клуба «Байкал-Энергия».

Музей должен появиться на площадке бенди-центра, который строят на улице Лермонтова. Проектом для этого отведено помещение площадью 127 квадратных метров. В основу коллекции лягут хоккейные раритеты и атрибуты, собранные сотрудниками иркутского хоккейного клуба за годы работы. Кроме того, помогут создать экспозицию и болельщики.

Например, иркутянин Сергей Точилов передал 87 значков, почтовые марки и конверты, старые программки и справочники, памятные медали и даже серебряная медаль юношеского первенства мира 1999 года.

– Я долго собирал эту коллекцию. Выискивал раритеты по блошиным рынкам, менялся с другими болельщиками, – рассказывает Сергей Точилов. – Не сказать, что энтузиазм с годами пропал. Просто подумалось: а пусть моя коллекция послужит людям.

В связи с этим клуб объявил среди болельщиков русского хоккея акцию по сбору экспонатов для будущего музея. Приносить можно что угодно, лишь бы это было каким-то образом связано с историей иркутского хоккея с мячом: клюшки, автографы, игровые майки и элементы хоккейной экипировки игроков «Локомотива», «Сибсканы» и «Байкал-Энергии», фотоснимки, медали, значки и многое другое. Единственное условие: экспонаты принимаются в дар исключительно на безвозмездной основе.

КООРДИНАТЫ:

Приносить экспонаты можно по адресу: бульвар Рябикова, 13г, пресс-атташе Борис Фоминых.