В Иркутске по проекту «Спорт – норма жизни» появится искусственное футбольное поле

Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство спорта Иркутской области подвело итоги рейтингового отбора по передаче футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками по проекту «Спорт – норма жизни». Согласно рейтингу, победителем признан Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

На приобретение искусственного футбольного поля с легкоатлетическими беговыми дорожками из федерального бюджета выделено 40 млн рублей, более 1,6 млн рублей составило софинансирование из областной казны. На рейтинговый отбор в министерство спорта области поступило две заявки.

В рейтинговом отборе могли принять участие муниципальные районы и городские округа Иркутской области, имеющие в наличии земельный участок или стадион в муниципальной собственности, на территории которого предполагается укладка футбольного поля, и средства в местном бюджете на реализацию подготовительных работ.

Критериями оценки муниципальных образований для передачи футбольного поля являлись уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями, а также доля населения, занимающегося футболом, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом в муниципалитете.

По данным правительства Иркутской области, регион ежегодно получает средства на приобретение искусственных футбольных полей из федерального бюджета. Так, в 2018 году искусственное покрытие было уложено на стадионе «Строитель» в Шелехове, в 2017 году – на стадионе «Локомотив» в Иркутске, в 2016 году – на стадионе «Химик» в Усолье-Сибирском.