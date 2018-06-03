В Иркутске появилась новая скейт-площадка

Иркутск, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском микрорайоне Университетский появилась новая скейт-площадка. Она стала подарком председателя думы Иркутска, депутата по избирательному округу №28 Евгения Стекачёва жителям микрорайона.

Площадку разместили возле березовой рощи рядом с общежитием ИГУ. Открытие состоялось 1 июня. В мероприятии также приняли участие заместитель мэра – председатель комитета по управлению Свердловским округом Антон Медко, председатель ТОС «Университетский» Вера Новикова, представители клуба экстремальных видов спорта, сообщает пресс-служба думы.

Инициатором создания спортивной зоны стал 12-летний Павел Свинин, ученик гимназии №2. Он рассказал, что раньше ребята катались на скейтах и велосипедах на самодельной площадке возле дома №17. Но в прошлом году ее демонтировали как представляющую опасность для детей. Павел обратился к депутату с просьбой найти место для занятий любимым спортом.

В течение года велись переговоры с Иркутским государственным университетом, так как земельные участки в Университетском находятся в федеральной собственности. По достижении договоренности выделенный участок выровняли и оборудовали необходимыми формами. Основное условие использования – относиться к подарку бережно.

– Городские власти сейчас уделяют особое внимание тому, чтобы молодежи предоставлялись все необходимые условия для здорового развития. Мы хотим, чтобы вы могли с пользой проводить время, и чтобы для этого не нужно было куда-то ехать – площадка находится практически в самом центре микрорайона. Если вам это нравится, то мы будем продолжать работу. Ждем от вас предложений, – сказал Евгений Стекачёв.

Антон Медко подчеркнул, что создание площадки является значимым событием для Университетского, а скейтбординг популярен в Иркутске, поэтому она будет востребованной. Заммэра вручил Евгению Стекачёву благодарность за вклад в развитие спортивной сферы и обеспечение условий для физического развития молодёжи.

В ближайшее время площадку планируется огородить и разместить неподалеку тренажеры для занятий воркаутом.

Напомним, одним из приоритетных направлений социального развития микрорайона в 2018-2019 годах будут физическая культура и спорт. Для этого создается необходимая инфраструктура. В настоящее время идет подготовка проектно-сметной документации на строительство ледового дворца в Пади Долгой. В бюджете города на 2018 год на эти цели предусмотрено 5 млн. рублей. Администрацией Иркутска по инициативе депутатов Думы планируется строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом в рамках реализации муниципальной программы «Строительство социальных объектов на 2013-2020 годы».

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