В Иркутске презентовали двухтомное издание «Легенды русского хоккея»

Иркутск, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дирекция по проведению в Иркутске чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд подготовила уникальную книгу «Легенды русского хоккея».

В двух томах в общей сложности 880 страниц текста, статистики и фотографий об истории сборной страны по русскому хоккею, сообщает пресс-служба губернатора. Подарочное издание выпущено тиражом в тысячу экземпляров специально к юбилейному чемпионату мира по хоккею с мячом среди мужских команд.

Напомним, игры группы В прошли в Иркутске и Шелехове с 1 по 6 марта этого года. Матчи группы А должны были состояться с 29 марта по 5 апреля, но были перенесены из-за неблагоприятной эпидемической ситуации в мире по коронавирусной инфекции.

– Чемпионат перенесен пока на октябрь. Надеюсь, ничто больше не помешает проведению этого мероприятия. Сегодня непростое время, оно сплачивает нас. Никто не должен опускать руки, мы должны двигаться вперед. И книга – тому доказательство. Это серьезный труд. Выражаю слова благодарности творческому коллективу, – сказал исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на презентации издания.

В двухтомнике, выпущенном в Иркутске, 41 историческая глава. Первый том посвящен сборной СССР и охватывает период с 1928 по 1991 год. Второй том – сборной России с 1992 года по настоящее время. Параллельно в книге идут отдельные очерки о самых видных игроках и тренерах.

В издании около тысячи иллюстраций, большинство фотографий публикуются впервые. В поисках снимков авторы просмотрели государственные архивы и частные коллекции, фотобазы информационных агентств, литературу и печатную прессу (в том числе Швеции и Финляндии), привлекли к сотрудничеству ведущих фотографов, которые снимали хоккей с мячом.

Над книгой работал творческий коллектив со всей России. Основными авторами являются редактор Игорь Верхозин и журналист Михаил Климов из Иркутска, писатель Михаил Щеглов, журналисты Игорь Зетилов, Евгений Конов из Москвы, а также Алексей Курош из Екатеринбурга, историк и статистик Сергей Шаповалов из Краснодара.

В качестве подарка двухтомник будет вручен почетным гостям чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд. Любители этого вида спорта могут приобрести издание. Кроме того, материалы книги «Легенды русского хоккея» опубликованы в интернете.