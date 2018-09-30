В Иркутске пройдет 13-й Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Константина Вырупаева

Иркутск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 6 по 7 октября 2018 года пройдет 13-й Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона, почетного гражданина Иркутска Константина Вырупаева.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, участие в нем примут более ста сильнейших борцов из Уральского и Сибирского федеральных округов. Об этом стало известно на заседании оргкомитета под председательством главы города Дмитрия Бердникова.

– Это традиционные состязания, они играют важную роль в развитии иркутского спорта, сохранении и поддержании борцовских традиций, – отметил мэр. – Турнир способствует повышению спортивного рейтинга Иркутска и региона, уровня мастерства и подготовки спортсменов Приангарья. Для наших борцов это уникальная возможность наращивать мастерство в поединках с сильнейшими спортсменами России и зарубежных стран.

На Всероссийский турнир по греко-римской борьбе в Иркутск также приедут олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Алексей Шумаков, ветераны спорта.

Турнир проводит общественная организация «Иркутская региональная федерация спортивной борьбы» при поддержке администрации Иркутска и министерства спорта Иркутской области. Соревнования проходят с 1990 года, в 2005 году они получили статус международных. Спортсменам, занявшим первое место, присваивается звание мастера спорта России.

В рамках оргкомитета Дмитрий Бердников вручил приветственные адреса мэра Иркутска за победу в первенстве России по боевым смешанным единоборствам (ММА) среди юношей до 18 лет:

- Мураду Ибрагимову, победителю первенства в весовой категории до 57 кг, кандидату в мастера спорта МКУ «Центр развития спорта» Иркутска;

- Басиру Астарханову, тренеру, мастеру спорта международного класса по вольной борьбе.

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