В Иркутске пройдет благотворительный забег «ЭКО-Трейл»

Иркутск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске готовятся к проведению благотворительного забега «ЭКО-Трейл». Участие в первом городском забеге на различные дистанции по пересеченной местности планируют принять 300 человек. Мероприятие состоится 31 августа на острове «Любаша» в районе Жилкино, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Программа соревнований: • 9.00-10.30 – регистрация участников забега; • 10.40 – торжественное открытие соревнований; • 11.00 – старт группы «Дети» на дистанцию 600 м; • 11.30 – начало старта на дистанции 4, 8 и 16 км; • 14.30 – награждение призеров и победителей. Кроме того, для участников и гостей мероприятия будут организованы развлекательная программа, фото и фудзоны, а также openAir с диджеем. К участию в забеге допускаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний для участия в беговых соревнованиях. Благотворительный забег состоится в рамках социального проекта «Чистое будущее», который направлен на разделение биологических и твердых отходов с целью переработки вторсырья. Основная цель забега «ЭКО-Трейл» – привлечение общественного внимания к экологической обстановке и уменьшению объема образуемых отходов, подлежащих утилизации. В Иркутске участниками проекта «Чистое будущее» установлено четыре пункта приема вторсырья. Благотворительный забег «ЭКО-Трейл» проводят представители проекта «Чистое будущее», беговой клуб «Baikal Trail Running» при поддержке администрации Иркутска. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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