В Иркутске собираются построить два крытых катка

Иркутск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске до конца года разработают проектно-сметную документацию по строительству крытого тренировочного катка с искусственным льдом в Пади Долгой, а также начнут проектировать подобное сооружение на улице Ленской. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

О подробностях реализации проектов рассказал заммэра-председатель комитета по градостроительной политике Александр Ким.

Так, в соответствии с техническим заданием на разработку ПСД крытого тренировочного катка, в Пади Долгая построят одноэтажное здание общей площадью 3,7 тысячи квадратных метров. В нем будет предусмотрена спортивная зона, в которую включены ледовая арена, не менее шести раздевалок и помещение для хранения и сушки спортивного инвентаря. Кроме этого, в плане – трибуны на 250 зрителей, административные и технические помещения. Срок разработки проектной документации – ноябрь 2018 года, отмечают в администрации Иркутска.

– В начале этой осени начнется работа над проектированием ледового дворца на улице Ленская. Планируется возвести объект общей площадью более четырех тысяч квадратных метров. Кроме арены, трибун, раздевалок, здесь планируют предусмотреть спортивный зал для различных тренировок, кафе и другие необходимые помещения. Работа над техническим заданием еще продолжается, возможны другие дополнения, в том числе решается вопрос по этажности объекта, – подчеркнул Александр Ким.

ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: