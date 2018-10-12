В Иркутске в 2020 году пройдет Чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужчин

Швеция, Иркутск, 14.10.18 (ИА «Телеинформ»), - 12 октября в городе Сандвикен (Швеция) состоялось заседание Исполкома Международной федерации бенди (FIB). По его итогам было принято окончательное решение о проведении Чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужчин в Иркутске.

Как сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России, турнир пройдет с 29 марта по 5 апреля 2020 года.



Напомним, что 10 октября 2018 года в Иркутске началось строительство крытой арены для хоккея с мячом. Планируется, что будущий стадион будет возведен силами кемеровской компании «СДС-Строй» до 30 ноября 2021 года, стоимость работ составляет 6,3 миллиарда рублей.

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