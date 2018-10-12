|Спорт
|14.10.2018
|
|
В Иркутске в 2020 году пройдет Чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужчин
|
Швеция, Иркутск, 14.10.18 (ИА «Телеинформ»), - 12 октября в городе Сандвикен (Швеция) состоялось заседание Исполкома Международной федерации бенди (FIB). По его итогам было принято окончательное решение о проведении Чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужчин в Иркутске.
Как сообщается
ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram
Загрузка...
Тэги: