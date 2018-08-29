В Иркутске второй раз проведут благотворительный баскетбольный матч «Шаг вместе»

Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске во Дворце спорта «Труд» 20 сентября 2018 года пройдет благотворительный баскетбольный матч «Шаг вместе» в рамках второго Байкальского международного экологического водного форума.

Как сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на министра спорта Иркутской области Илью Резника, основная цель мероприятия – оказать помощь детям-инвалидам в приобретении специализированного оборудования, а также привлечь внимание общественности к социальным проблемам детей, нуждающихся в лечении и социальной адаптации.

– Благотворительный матч по баскетболу проводится в Иркутске во второй раз по инициативе губернатора Приангарья Сергея Левченко при содействии Фонда помощи детям, больным детским церебральным параличом (ДЦП), «Шаг вместе». Проект поддерживают известные спортсмены, политики, актеры, звезды шоу-бизнеса. Кроме самого матча, мы планируем 19-20 сентября провести мастер-классы по баскетболу и футболу. Для юных спортсменов это уникальная возможность общения с известными спортсменами, шанс узнать что-то новое о подготовке к соревнованиям, – рассказал министр.

На площадку Дворца спорта «Труд», как и в прошлом году, выйдут две команды – команда Иркутской области и команда звезд. Их составы пока только формируются. Известно, что в матче примут участие президент Российской федерации баскетбола (РФБ), заслуженный мастер спорта России Андрей Кириленко, известный российский тренер Евгений Гомельский, исполнительный директор и генеральный секретарь РФБ Наталья Галкина, чемпион Европы по баскетболу Никита Моргунов, руководитель департамента регионального развития и массового баскетбола РФБ Владимир Дячок, российский пляжный футболист, один из лучших вратарей в пляжном футболе Андрей Бухлицкий и другие. Специально для зрителей споет известная российская певица Букатара (Мария Букатарь).

В рамках благотворительного баскетбольного матча детям с ограниченными возможностями здоровья будут вручены кресла-коляски от Фонда Сергея Левченко и Фонда «Развития Приангарья».

КООРДИНАТЫ:

Начало мероприятия – в 18.30 20 сентября, начало матча – в 19.00 часов. Вход для зрителей свободный.

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