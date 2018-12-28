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29.12.2018

В Иркутской области проведут акцию «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»

Иркутская область, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область присоединилась к Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы». Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена Иркутской области.

Уполномочённый по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова напомнила, что всероссийская акция стартовала в России по инициативе Совета отцов при уполномоченном при президенте по правам ребенка РФ и Общероссийского народного фронта.

Она направлена на увеличение числа детей и взрослых, занимающихся физической культурой и спортом, популяризацию комплекса ГТО в семейном воспитании, повышение мотивации семей с детьми к ведению здорового образа жизни и занятий спортом.

– Общеизвестно, личный пример родителей – главный принцип воспитания. Дети все замечают, все учитывают: как друг к другу относятся мама и папа, какой образ жизни ведут. Все это влияет на мировоззрение, на убеждения, закладывает нравственные основы личности. Акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы» не только привлечет детей и взрослых к занятиям спортом, но станет еще одним шагом навстречу друг другу, – сказала Светлана Семёнова.

Члены оргкомитета обсудили план спортивных семейных мероприятий, которые можно провести в регионе в ближайшее время, в том числе и по сдаче норм ГТО. Запланированы необычные спортивные фестивали, семейные походы, спортивные акции. Окончательно план мероприятий, которые пройдут в рамках акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы», планируется утвердить уже на следующей неделе.

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