Иркутская область, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области утвержден событийный календарь Марафонов БАМ. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.

В феврале-марте 2020 года состоятся четыре крупных лыжных старта – 38 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», лыжные марафоны «БАМ Ангарский марафон», «Стройкомплекс БАМ Russialoppet» и «Темерсо БАМ Ангара Ski», которые проводятся при поддержке министерства спорта Иркутской области. Оргкомитет Марафоны БАМ утвердил событийный календарь на следующий год, в который всего включено десять мероприятий.

– В 2020 году старейшему в области лыжному марафону, который проводится в районе станции «Огоньки» ВСЖД в Шелеховском районе, исполняется 40 лет, в связи с чем, все спортивные мероприятия Марафонов БАМ будут проходить под эгидой этой знаменательной даты. Все лыжные старты также входят в кубковые зачеты Марафонов БАМ и Всероссийской серии Russialoppet, – рассказал PR-директор Марафонов БАМ Артем Детышев.

В следующем году также любителей активного образа жизни ожидают Иркутский международный Слата-марафон, БАМ Ангарский кросс-триатлон, скайраннинг-марафон «БАМ Скоростное восхождение на пик Черского», веломарафон «БАМ Веловерсия», Ангарский полумарофон, зимняя МТБ-велогонка «БАМ Ночная гонка Молодой луны».

– Темпы развития любительских стартов сохранятся, потенциал по-прежнему огромный! Будет еще больше мероприятий и участников, мы вручим больше медалей на финише наших гонок. Ведь все, что нужно для преодоления дистанций на наших событиях – это выйти на старт и направиться в сторону финиша. Технический результат неважен, важно, что человек это сделал! – подытожил Артем Детышев.

Организаторами мероприятий являются ЗАО «Стройкомплекс», оргкомитет Марафонов БАМ, министерство спорта Иркутской области, администрация Ангарского городского округа, ЛБК «Ангарский», ГК «Слата». Подробнее познакомиться с календарем соревнований и положениями можно на сайте alpmarathon.ru. Официальный хештег: #ВСЕнаБАМ.