В иркутской школе №29 открылся спортивный модуль

Иркутск, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Спортивный модуль школы №29 к новому учебному году открыли в Иркутске. Как выполнены работы, посмотрел мэр областного центра Дмитрий Бердников.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, площадь физкультурного комплекса – около 1400 квадратных метров, там расположен отдельный зал аэробики, универсальный спортивный зал. Созданы условия для занятий спортом для особенных детей, в частности, сделан специальный лифт, установлены пандусы. Кроме того, на территории школы проведено благоустройство.

– Возведение нового спортивного модуля начали в прошлом году, к 100-летнему юбилею школы. И меньше, чем за год построили этот, по сути, полноценный физкультурный центр. Он станет спортивным центром для всего района: здесь будут проводиться не только занятия физкультурой школьников, но и городские соревнования и мероприятия, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Сейчас мы прорабатываем вопрос строительства таких отдельных спортивных модулей на территориях школ №8 и 9.

Всего в 2019 году обновляют 14 спортивных объектов на территориях учреждений образования. Это стадионы школ, хоккейные корты, универсальные площадки школы и спортивные залы. Кроме того, ведется капитальный ремонт стадиона «Авиатор».