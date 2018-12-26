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27.12.2018

В Куйтунском районе открылся новый спортивно-оздоровительный комплекс

Куйтунский район, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Уховский Куйтунского района 22 декабря открылся новый спортивно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Площадь нового двухэтажного спортивного объекта – 25 на 36 квадратных метров, это просторный спортивный зал, оборудованные душевыми кабинками раздевалки, санитарные помещения. Здесь будут проводиться соревнования по шашкам и шахматам, волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, стрельбе из пневматической винтовки.

Напомним, что сельский спортивный зал был уничтожен огнем более 20 лет назад, и с той поры уховские спортсмены были вынуждены заниматься в приспособленном помещении. Новый современный спортивный объект возведён в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы».

Финансирование строительных работ составило около 38,7 млн рублей, из них 36,7 млн – средства областного бюджета.

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