В первом международном пожарно-спасательном кроссфите в Иркутске поучаствуют 47 команд

Иркутск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В первом международном чемпионате по функциональному многоборью пожарных и спасателей в Иркутске планируют участвовать 47 команд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области со ссылкой на министра спорта региона Илью Резника.

Напомним, мероприятие проведут 29 апреля на площади графа Сперанского.

Из заявленного количества команд 39 – мужские, четыре – женские и четыре – детские. Это представители Главных управлений МЧС по субъектам Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, Уральского института ГПС МЧС России, Дальневосточного, Уральского, Сибирского региональных поисково-спасательных отрядов МЧС России и другие.

Как подчеркнул заместитель начальника регионального Главка МЧС полковник внутренней службы Василий Разумнов, на чемпионат заявились команды из Таджикистана и Узбекистана, также многие страны направляют своих наблюдателей.

Пожарно-спасательный кроссфит представляет собой эстафету из пяти этапов. Участник каждого этапа выполняет три упражнения и выступает в индивидуальной боевой одежде и снаряжении. Бойцы обязаны выполнить серьезные силовые упражнения, в том числе русские махи 24-килограммовой гирей, выброс штанги весом 40 кг, кантование тракторной покрышки на расстояние 20 метров, отжимание лежа, перенос двух газовых баллонов особым способом, перемещение автомобиля за канат.

– В 11 часов состоится открытие, после пройдут забеги мужских команд. Потом соревнования среди женских и детских команд. Финал намечен на 17.00. Награждение победителей состоится в 17.30. Затем состоится концерт, – рассказал Василий Разумнов. – Для победителей и призеров подготовлены оригинальные призы. Например, мы сделали необычный кубок из фланца от пожарного гидранта.

Кроме соревнований, планируется развернуть огромное количество интерактивных площадок с демонстрацией оборудования спасателей и пожарных, с конкурсами и эстафетами. Будут работать три полевых кухни.

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