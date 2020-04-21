В Приангарье начался прием документов на выплаты одаренным спортсменам

Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Министерство спорта Иркутской области объявило о приеме документов на единовременную выплату одаренным спортсменам, которые занимаются в организациях по спортподготовке. Документы принимаются до 1 июля 2020 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра спорта Приангарья Илья Резник.

– Выплаты получат спортсмены, занимающиеся по федеральным стандартам спортивной подготовки, которые в период с 1 июня 2019 года до 1 июня 2020 года заняли призовые места на юношеских Олимпийских играх, Европейских Паралимпийских юношеских играх, юношеских Сурдлимпийских играх, Европейских юношеских Олимпийских фестивалях, первенствах России, соревнованиях всероссийских спартакиад учащихся, спартакиад молодежи, спартакиад спортивных школ. Впервые эта выплата предоставлялась в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в 2019 году. Тогда ее получили 43 спортсмена Иркутской области, – рассказал Илья Резник.

Организациям Иркутской области, осуществляющим спортивную подготовку, и образовательным организациям, реализующим федеральные стандарты спортивной подготовки, необходимо до 1 июля текущего года предоставить в министерство спорта Приангарья пакет документов.

Как отметил Илья Резник, в этом году на предоставление единовременной денежной выплаты одаренным спортсменам Иркутской области предусмотрено 1,5 миллиона рублей.