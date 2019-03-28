В Приангарье одобрили концепцию подготовки спортивного резерва до 2025 года

Иркутская область, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области одобрило проект концепции подготовки спортивного резерва в Приангарье до 2025 года и плана мероприятий по ее реализации.

Как сообщает пресс-служба губернатора, концепция направлена на завершение формирования отраслевой сети организаций в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, создание единой системы управления, а также организации межведомственного и межуровневого взаимодействия.

– Мы действительно подходим к такому этапу, когда концепция необходима. В предыдущие годы правительство региона очень серьезно поработало над совершенствованием и расширением материально-технической базы. Сегодня в Иркутской области 11 строящихся объектов спорта имеют софинансирование из федерального бюджета. Эти объекты и те, которые уже построены и строятся в муниципальных образованиях по нашей программе, требуют, чтобы мы детально подошли к тому, как они будут загружены и как будут эксплуатироваться. Наша задача – получить максимальную отдачу с этих объектов, – сказал председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Как отметил министр спорта области Илья Резник, Иркутская область является поставщиком для спортивных сборных команд страны. В настоящее время в составы сборных команд России включены 297 спортсменов Приангарья, из них 114 – юниоры. Цель концепции – повышение эффективности подготовки спортивного резерва для сборных команд, уровня спортивного мастерства и уровня влияния физической культуры и спорта на формирование у населения мотивации к физической активности.

Концепция предусматривает решение следующих задач: совершенствование управления, координации деятельности и методического обеспечения системы подготовки спортивного резерва; совершенствование нормативного правового регулирования; развитие кадрового потенциала; развитие инфраструктуры, финансового и материально-технического обеспечения организаций, осуществляющих спортивную подготовку; совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей; совершенствование системы спортивных соревнований; совершенствование научно-методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения.

На сегодняшний день в сфере физической культуры и спорта имеется 35 учреждений, реализующих программы спортивной подготовки. В системе образования функционируют 35 муниципальных детско-юношеских спортивных школ, из них пять школ частично реализуют программы спортивной подготовки. Как подчеркнул Илья Резник, концепция позволит использовать механизм ресурсной поддержки организаций и структурных подразделений организаций дополнительного образования, осуществляющих спортивную подготовку. Также документ поможет регулировать совместное использование имеющейся спортивной инфраструктуры, выстроить систему оплаты труда школьных учителей физической культуры, развить систему медико-биологического обеспечения спортсменов.

Концепция будет реализовываться в два этапа: первый – 2019-2020 годы, второй – 2021-2025 годы. В результате реализации концепции в Иркутской области будет создано единое спортивное пространство, предоставляющее всем организациям, осуществляющим спортивную подготовку, независимо от ведомственной принадлежности, типа и организационно-правовой формы, равные возможности для участия в подготовке спортивного резерва.

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