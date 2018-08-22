|Спорт
|23.08.2018
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В Приангарье открыт набор детей в школу бильярда
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Иркутская область, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Федерация бильярдного спорта Иркутской области объявляет набор детей от семи лет в школу бильярда на базе областной спортивной школы «Спарта». Обучение бесплатное.
Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, занятия проводят квалифицированные тренеры с многолетним опытом работы.
Тренировочный процесс включает в себя постановку правильной стойки, техники удара, тактики и стратегии ведения игры. Также в обязательной части программы обучения история бильярдного спорта, теория по видам, дисциплинам и правилам игры.
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