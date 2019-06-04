В Приангарье стартовала «Парасибириада»-2019

Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 июня стартовали спортивные игры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада»-2019. В них участвуют более 100 спортсменов из Томской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей, республик Бурятия, Алтай, Хакасия, а также Забайкальского, Красноярского, Алтайского краев и Еврейской автономной области.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, соревнования будут проходить три дня на двух современных спортивных площадках – в водноспортивном комплексе «Солнечный» и спорткомплексе «Байкал-Арена». В программе состязаний – шесть видов спорта: пауэрлифтинг, настольный теннис, шахматы, дартс, плавание, легкая атлетика. Закрытие игр и награждение призеров пройдет 6 июня в 15.00 в спорткомплексе «Байкал-Арена».

Организаторами игр выступают министерство спорта Иркутской области, Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», Общероссийская общественная организация «Российский спортивный союз инвалидов» и Иркутская областная организация ООО «Всероссийское общество инвалидов».