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Спорт
10.01.2019

В Шелехове 120 боксеров из Приангарья собрались на региональный турнир памяти Станислава Копылова

Шелехов, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове 9 января открылся традиционный региональный турнир по боксу памяти выпускника Восточно-Сибирского института МВД, старшего лейтенанта милиции, офицера СОБРа Станислава Копылова, мастера спорта России по боксу и рукопашному бою. На этот раз в нем участвуют 120 спортсменов Приангарья.

Как сообщает пресс-служба администрации Шелеховского района, турнир продлится четыре дня – 12 января состоятся финальные бои и закрытие соревнований. Главный судья – Александр Преловский, судья всероссийской категории.

Отмечается, что уже третий год турнир по боксу памяти Станислава Копылова является первенством Иркутской области среди юношей 2003-2004 годов рождения и проводится в соответствии с календарным планом физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. Всего же состязания проводятся с 2001 года – тогда мастер спорта по боксу, капитан милиции Станислав Копылов погиб в Чечне.

Традиционно в эти дни будут работать тематические экспозиции – выставка музея Шелехова «Сыны Отечества. Станислав Копылов» и выставка современного вооружения. В рамках турнира участники и молодежь Шелеховского района встретятся с сотрудниками спецподразделений, ветеранами службы МВД.

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