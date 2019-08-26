ТЕМЫ
Архив
< Август 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Сегодня
Спорт
27.08.2019

В турнире по боевому самбо «Кубок Байкала» поучаствуют спортсмены из-за океана

Иркутск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске во Дворце спорта «Труд» 3 сентября 2019 года в третий раз пройдёт Международный турнир по боевому самбо категории «Б» «Кубок Байкала». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Участие в турнире подтвердили около ста спортсменов из 15 стран – из Белоруссии, Германии, Израиля, Казахстана, Канады, Киргизии, Монголии, России, Таджикистана, Узбекистана, Филиппин, Франции, Хорватии, Чехии и Южной Кореи.

В предстоящем турнире впервые примут участие два самбиста из-за океана. Канадец Торин Макфэдьен сделал золотой дубль в чемпионате Панамерики 2019 года (весовая категория 52 кг), став первым как в спортивном, так и в боевом самбо. Его брат Лиам Макфэдьен завоевал серебро в боевом самбо в весовой категории 62 кг.

Вход на Международный турнир по боевому самбо «Кубок Байкала» свободный. В 10.00 начнутся предварительные поединки, в 19.00 – шоу-программа и финалы в девяти весовых категориях: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 кг. Ожидается, что в церемонии открытия примет участие президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Спорт»:
В турнире по боевому самбо «Кубок Байкала» поучаствуют спортсмены из-за океана27.08.2019
2019-08-26-10-25-06
Иркутск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске во Дворце спорта «Труд» 3 сентября 2019 года в третий раз пройдёт Международный турнир по боевому самбо категории «Б» «Кубок Байкала». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Ангарский ХК «Ермак» остался без главного тренера26.08.2019
2019-08-26-07-40-51
Ангарск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - ХК «Ермак» по согласию сторон расторг контракт с главным тренером команды Олегом Болякиным. О причинах решения не сообщается.
В Иркутской области потратят 98,9 миллиона рублей на покупку спортинвентаря23.08.2019
Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области потратят 98,9 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов на покупку инвентаря для спортивных учреждений области. Деньги направлены в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Спортсмены Приангарья выиграли пять медалей на чемпионате и первенстве мира по стрельбе из арбалета23.08.2019
2019-08-23-01-48-28
Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Спортсмены Иркутской области выиграли пять медалей на 20 чемпионате и первенстве мира по стрельбе из полевого и матчевого арбалета. Соревнования проходили с 12 по 19 августа в Ульяновске. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта региона.
В Иркутске пройдет благотворительный забег «ЭКО-Трейл»20.08.2019
2019-08-19-09-42-09
Иркутск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске готовятся к проведению благотворительного забега «ЭКО-Трейл». Участие в первом городском забеге на различные дистанции по пересеченной местности планируют принять 300 человек.
Иркутский теннисист Максим Лавыгин занял первое место на турнире ТЕ «Galina Cup»19.08.2019
2019-08-19-05-23-14
Иркутск, Ереван, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский теннисист Максим Лавыгин занял первое место в парном разряде на международном турнире ТЕ «Galina Cup», который с 12 по 16 августа проходил в Ереване (Армиения). Всего в турнире поучаствовали более 150 спортсменов из разных стран мира.
В Иркутске планируют создать хоккейный музей16.08.2019
2019-08-16-02-55-07
Иркутск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске намерены открыть музей русского хоккея. Об этом сообщает пресс-служба иркутского клуба «Байкал-Энергия».
«Байкал-Энергия» и En+ помогли организовать в Иркутске съезд любителей хоккея с мячом15.08.2019
2019-08-15-02-53-21
Иркутск, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках подготовки к игровому сезону 2019-2020 годов ХК «Байкал-Энергия» при поддержке своего генерального спонсора, компании En+ Group, принял участие в организации съезда любителей хоккея с мячом, который прошел в Иркутске.
В Иркутске набирают юных бильярдистов в школу олимпийского резерва «Спарта»14.08.2019
2019-08-14-03-49-48
Иркутск, 14.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске набирают юных бильярдистов в школу олимпийского резерва «Спарта». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Открытый командный турнир по дзюдо на Кубок губернатора Иркутской области пройдет 20 августа13.08.2019
-20-
Иркутск, 13.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В спорткомплексе «Байкал-Арена» 20 августа пройдет открытый областной командный турнир по дзюдо на Кубок губернатора Иркутской области.
Для гонки на горных велосипедах «ВелоБАМ 2019» обновили маршрут12.08.2019
2019-08-12-04-14-57
Ангарск, 12.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На территории лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский» 7 сентября 2019 года планируют провести гонку на горных велосипедах «ВелоБАМ 2019», которая является заключительным этапом Малого Кубка БАМ и Кубка БАМ. Регистрация участников на марафон уже началась, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Иркутская спортсменка заняла первое место на международных соревнованиях по пулевой стрельбе в Чехии11.08.2019
Иркутск, 11.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская спортсменка, мастер спорта России Надежда Колода заняла первое место на международных соревнованиях по пулевой стрельбе среди юниоров. Соревнования проходят с 7 по 11 августа в чешском городе Пльзень.
Передвижной мобильный центр тестирования ГТО будет работать в Иркутской области11.08.2019
Иркутск, 11.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Министр спорта Иркутской области Илья Резник передал передвижной мобильный центр тестирования ГТО региональному оператору комплекса ГТО на территории Приангарья – ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области».
Иркутскстат – ко Дню физкультурника: зарядку делают не больше четверти жителей Приангарья10.08.2019
Иркутская область, 10.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутскстат провел опрос ко Дню физкультурника, который отмечается в России 10 августа. Оказалось, что зарядку в Приангарье делают только 20% мужчин и 24% женщин.
Областные парламентарии поддержат развитие национальных видов спорта в Приангарье09.08.2019
Иркутская область, 9.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Создание федерации национальных видов спорта в Приангарье поддержит Законодательное собрание Иркутской области.
Всероссийские соревнования «Мемориал иркутских легкоатлетов» пройдут 10-11 августа09.08.2019
2019-08-09-05-03-14
Иркутск, 9.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В столице Приангарья на стадионе ИРНИТУ 10 и 11 августа пройдут Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал иркутских легкоатлетов», в которых примут участие около 300 спортсменов.
На участие в «БАМ скоростное восхождение на пик Черского» подано около 250 заявок08.08.2019
2019-08-08-07-34-43
Иркутская область, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области проходит регистрация участников на скайраннинг-фестиваль «БАМ скоростное восхождение на пик Черского 2019». Уже подано около 250 заявок.
Турнир по бурятской национальной борьбе памяти Михаила Елбаскина состоится в Ольхонском районе07.08.2019
2019-08-06-10-46-02
Ольхонский район, 7.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Межрегиональный турнир по бурятской национальной борьбе памяти мастера спорта СССР, первого бурятского чемпиона РСФСР по вольной борьбе Михаила Елбаскина пройдет с 9 по 11 августа в бухте Сохтор в Ольхонском районе.
Три спортсмена за сутки переплыли озеро Байкал06.08.2019
Иркутская область, Бурятия, 6.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Три спортсмена ранним утром 6 августа завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал». Они преодолели дистанцию в 45 км от поселка Листвянка Иркутского района до бурятского села Выдрино.
Единовременную денежную выплату получат 43 спортсмена Иркутской области06.08.2019
-43-
Иркутская область, 6.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство спорта Иркутской области утвердило список из 43 одаренных спортсменов, которые занимаются в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и получат единовременную денежную выплату в 2019 году.
Байкальский банк ПАО Сбербанк поддержал BaikalJetFest05.08.2019
Иркутск, 5.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Два дня, девять стран участниц, 60 спортсменов из России, более 100 представителей различных информационных и спортивных площадок – это все о BaikalJetFest в Иркутске.
Ангарчанка завоевала серебро на международном турнире по женской борьбе, золото – у уроженки Тулуна05.08.2019
2019-08-05-07-31-32
Варшава, 5.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Спортсменка из Ангарска Екатерина Букина стала серебряным призером международного турнира по женской борьбе Poland Open-2019, который 4 августа завершился в Варшаве. Она выступала в весовой категории до 76 килограммов.
Марафонский заплыв в защиту Байкала стартует 3 августа02.08.2019
-3-
Иркутская область, 2.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Марафонский заплыв «За чистый Байкал» стартует 3 августа. Трое спортсменов и общественных деятелей собираются преодолеть дистанцию в 45 км. Их главная цель – привлечь внимание к проблеме загрязнения уникального озера планеты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
В «Байкал-Энергии» обновили стиль формы хоккеистов02.08.2019
2019-08-02-02-34-58
Иркутская область, 1.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководство хоккейного клуба «Байкал-Энергия» и генеральный спонсор команды En+ Group провели конкурс на дизайн-макет игровой формы в сезоне 2019/2020 годов и выбрали новый стиль.
«Байкал-Энергия» сыграет первый матч нового сезона 5 сентября со шведским «Эдсбюном»31.07.2019
2019-07-31-08-16-08
Иркутск, Хабаровск, 31.07.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый официальный матч нового хоккейного сезона для «Байкал-Энергии» будет международным – 5 сентября команда сыграет со шведским «Эдсбюном» в турнире на Кубок губернатора Хабаровского края.
В Братске прошел чемпионат Сибири по стоклеточным шашкам30.07.2019
2019-07-30-09-37-54
Братск, 30.07.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске прошел чемпионат Сибири по стоклеточным шашкам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
РУСАЛ провел «METALЛУРГ FEST» на обновлённом стадионе «Металлург» в Шелехове27.07.2019
Шелехов, 27.07.19 (ИА «Телеинформ»), - 25 июля в Шелехове состоялся семейный спортивный праздник «METALЛУРГ FEST», приуроченный ко Дню металлурга. Мероприятие прошло на стадионе «Металлург», реконструированном в 2017-2018 гг. на средства РУСАЛа.
Игроки «Байкал-Энергии» – в расширенном списке российской сборной по хоккею с мячом25.07.2019
2019-07-25-09-45-08
Иркутск, 25.07.19 (ИА «Телеинформ»), - В России сформирована сборная по хоккею с мячом на сезон 2019-2020 годов. В её состав вошли четыре игрока иркутского клуба «Байкал-Энергия». Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.
В рамках проекта «Городская среда» в Саянске проходит благоустройство школьных стадионов23.07.2019
2019-07-23-05-09-07
Саянск, 23.07.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Городская среда» в Саянске проходит благоустройство школьных стадионов. На каждом стадионе будут установлены волейбольные, баскетбольные площадки и прыжковые ямы с дорожкой для разбега. Ремонт планируют завершить до начала учебного года.
Спортсмены из Красноярска и Иркутска одержали победу в кросс-триатлоне в Ангарске22.07.2019
2019-07-22-07-43-13
Ангарск, 22.07.19 (ИА «Телеинформ»), - В девятом традиционном кросс-триатлоне на Еловском водохранилище приняли участие более 300 спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
Дзюдоисты из Приангарья завоевали несколько медалей на открытом турнире Азии19.07.2019
2019-07-19-04-53-21
Иркутская область, 19.07.19 (ИА «Телеинформ»), - Спортсмены из Иркутской области, воспитанники клуба дзюдо «Мори» Рамазан Абдулаев и Мурад Чопанов завоевали серебро и бронзу на открытом турнире Азии. Соревнования проходят в Казахстане 18 и 19 июля, в них принимают участие более 200 спортсменов.
Ангарский ХК «Ермак» едет во Владивосток18.07.2019
2019-07-18-08-55-42
Ангарск, 18.07.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский ХК «Ермак» едет во Владивосток. Туда отправится 26 хоккеистов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Команда Заларинского района стала абсолютным победителем областных летних сельских спортивных игр16.07.2019
2019-07-16-08-52-37
Нукутский район, 16.07.19 (ИА «Телеинформ»), - Команда Заларинского района стала абсолютным победителем 38 областных летних сельских спортивных игр. Соревнования прошли с 12 по 14 июля в поселке Новонукутский Нукутского района.
Владимир Матиенко возглавил иркутскую областную спортшколу «Сибскана»15.07.2019
2019-07-15-04-18-45
Иркутская область, 15.07.19 (ИА «Телеинформ»), -  Глава реготделения «Гражданской платформы» и Федерации бенди Иркутской области Владимир Матиенко возглавил областную спортивную школу по хоккею с мячом «Сибскана». Об этом сообщается в выписке ЕГРЮЛ.
Чемпионат России по стрельбе из лука пройдет в августе на иркутском стадионе «Труд»14.07.2019
Иркутск, 14.07.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на стадионе «Труд» с 14 по 18 августа пройдет чемпионат России по стрельбе из лука. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 200 спортсменов, предварительные заявки поступили из 25 регионов страны. Об этом сообщил министр спорта Приангарья Илья Резник.
Читать все новости раздела «Спорт»
История великой гимнастки Оксаны Костиной
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске