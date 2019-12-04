В Заларинском районе до конца года планируют открыть пять спортобъектов

Заларинский район, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Заларинском районе до конца 2019 года планируют открыть пять спортивных объектов, в том числе ФОК и бассейн. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Так 6 декабря намерены открыть физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Хор-Тагна, многофункциональные спортивные площадки в селе Бажир и деревне Романенкина, а также хоккейный корт в селе Холмогой.

ФОК имеет гимнастический, борцовский и тренажёрный залы, раздевалки, душевые, гардероб, комнату отдыха, тренерскую и инвентарную комнаты, медпункт и другие административные и вспомогательные помещения. В нём планируют развивать баскетбол, волейбол, мини-футбол, борьбу, самбо и другие виды спорта. Строительство спорткомплекса началось в 2018 году. На эти цели направлено 23 млн 270 тысяч рублей, из них 13 млн 428 тысяч рублей выделено из областного бюджета, почти 8 млн 382 тыс. рублей – из федерального бюджета, остальные средства – из местного.

В ФОКе, кроме учебно-тренировочных занятий, планируется проводить соревнования, массовые оздоровительные и физкультурные мероприятия с семьями, учащимися спортивных и общеобразовательных школ, а также с населением по месту жительства.

На строительство многофункциональной спортивной площадки в селе Бажир направлено более 3,9 млн рублей, площадки в деревне Романенкина – почти 3,7 млн рублей. Большая часть средств выделена из областного бюджета.

Напомним, хоккейный корт в селе Холмогой находится рядом со школой, и в дальнейшем здесь планируется проводить уроки физической культуры. На строительство хоккейного корта выделено около 4 млн 880 тыс. рублей, из них из федерального бюджета – почти 2 млн 849 тыс. рублей, из областной казны – 1 млн 884 тыс. рублей, остальная часть - средства местного бюджета.

До конца года в посёлке Залари планируется завершить еще и строительство плавательного бассейна, который находится в высокой степени готовности.