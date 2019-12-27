В Заларях открыли плавательный бассейн

Заларинский район, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Залари Заларинского района завершено строительство плавательного бассейна в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на эти цели направлено более 64,8 млн рублей, из них свыше 29,6 млн рублей – средства федерального бюджета, более 31,6 млн рублей выделено из областной казны, около 3,5 млн – из местной.

Бассейн в поселке Залари имеет пять дорожек длиной 25 метров, раздевалки, душевые, гардероб, комнату отдыха, инвентарную и тренерскую комнаты, медпункт и другие административные и вспомогательные помещения. Здесь будут открыты секции по плаванию для различных категорий граждан. В бассейне планируют проводить учебно-тренировочные занятия, соревнования, оздоровительные физкультурные и спортивные мероприятия. Рядом с комплексом находится общеобразовательная школа и детский сад, воспитанники которых смогут заниматься в бассейне.

И.о. министра спорта Иркутской области Илья Резник отметил, что Заларинский район является одним из лидеров по развитию физической культуры и массового спорта. Команды из этого муниципального образования успешно участвуют в областных спартакиадах и соревнованиях. В 2019 году район принял у себя финальные соревнования 35-х зимних сельских спортивных игр Иркутской области.

Напомним, в начале декабря этого года состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Хор-Тагна Заларинского района. ФОК имеет гимнастический, борцовский и тренажерный залы, раздевалки, душевые, гардероб, медпункт и другие помещения. В нем будут развивать баскетбол, волейбол, мини-футбол, борьбу, самбо и другие виды спорта.