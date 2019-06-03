Велосипедистка, кудоист и пловец из Иркутской области получили «Мастера спорта России»

Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство спорта Российской Федерации присвоило спортивное звание «Мастер спорта России» трём спортсменам Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Мастером спорта России по велосипедному спорту стала шелеховчанка Александра Мамонова. Спортсменка завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях по велоспорту-шоссе в групповой горной гонке на дистанции 104 км в Хабаровске. Тренерами Александры Мамоновой являются Владимир Бурмистров и Евгений Шадчнев.

Спортивное звание «Мастер спорта России» по кудо присвоено иркутянину Александру Чижову. Он занял первое место на всероссийском турнире по кудо на призы двукратного чемпиона мира Эдгара Коляна. Тренеры спортсмена – Станислав Куклев и Евгений Чижов.

Мастером спорта России по плаванию стал уроженец Саянска Дмитрий Шибанов, который успешно выступил на дистанции 50 метров вольным стилем в финале Кубка России в Обнинске. Дмитрий тренируется в ДЮСШ №5 Иркутска у Николая и Марины Блиновых.