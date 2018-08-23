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24.08.2018

Велосипедистки из Усолья и Шелехова стали чемпионками России

Иркутская область, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Спортсменки Иркутской области успешно выступили на первенстве и чемпионате России по велоспорту-шоссе в двух олимпийских видах – в индивидуальной и парной гонках. Соревнования проводились с 17 по 20 августа в Воронеже.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, шелеховчанка Анастасия Пляскина завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на 25 километров на первенстве России. Затем на чемпионате России среди женщин Анастасия Пляскина и усольская спортсменка Татьяна Шаманова финишировали первыми в парной гонке на 25 километров, став чемпионками России.

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