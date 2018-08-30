Во Втором Иркутске провели турнир по футболу среди дворовых команд Ленинского округа

Иркутск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Во Втором Иркутске на спортивной площадке гимназии №3 состоялся футбольный турнир среди дворовых команд Ленинского округа. Победители и призеры соревнований получили призы от депутата думы Иркутска по избирательному округу №7 Алексея Савельева. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Организаторами турнира выступили комитет по управлению Ленинским округом и городского спортивно-методического центра Иркутска при поддержке депутата. На поле вышли более 50 игроков (всего семь команд) в возрасте 14-15 лет.

– Интерес детей к таким турнирам это здорово, потому что спорт нужно развивать на разных уровнях, а дворовый спорт это во многом залог здоровья подрастающего поколения. Город проводит большую работу по установке спортивных площадок, в том числе многофункциональных, и будет выполнять ее и дальше, – отметил Алексей Савельев.

Победителями этой спортивной встречи стала команда «Школьная». Второе место заняла команда «Батарейная», третье место присудили команде «Сибиряк». Алексей Савельев также подчеркнул, что первенство Ленинского округа среди любительских команд получило большую поддержку игроков и зрителей и поэтому станет ежегодным.

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