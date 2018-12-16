Волейболистки иркутской «Ангары» продолжают лидировать по итогам трех туров чемпионата России

Иркутск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Спортсменки иркутского женского волейбольного клуба «Ангара» заняли первую строчку результативной таблицы по итогам третьего тура чемпионата России среди женских команд Высшей лиги «Б» зоны Сибири и Дальнего Востока в предварительном этапе.

Третий тур проходил с 11 по 16 декабря во Дворце спорта «Труд» в Иркутске, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Иркутская команда «Ангара» одержала пять побед из пяти. В третьем туре иркутские волейболистки выиграли со счетом 3:1 у команд «Надежды Хакасии» (Абакан) и «Омь-СибГУОР» (Омск). Со счетом 3:2 в пользу иркутянок закончилась встреча с командой «Алтай-АГАУ» (Барнаул). «Ангара» со счетом 3:0 одержала победу над командами «Забайкалка» (Чита) и «Олимп-2» (Куйбышев Новосибирской области).

По итогам третьего тура лучшими игроками из команды «Ангара» были признаны Елена Павленко, Анна Укневичус, Елена Неверова, Анастасия Атепалина и Татьяна Борщевская.

Напомним, в этом году в зоне Сибири и Дальнего Востока в чемпионате России участвуют шесть команд: «Ангара» (Иркутск), «Алтай-АГАУ» (Барнаул), «Омь-СибГУОР» (Омск), «Забайкалка» (Чита), «Олимп-2» (Куйбышев Новосибирской области) и «Надежды Хакасии» (Абакан).

Следующий тур чемпионата состоится в Омске с 11 по 16 января 2019 года.

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