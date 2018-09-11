Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2018» пройдет в Иркутске 15 сентября

Иркутск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В центре Иркутска 15 сентября пройдет Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2018», в котором традиционно примут участие школьники, студенты, трудовые коллективы, спортсмены и все любители бега. Ожидается, что на старт в областном центре выйдут около четырех тысяч человек, в целом в Приангарье примут участие более шести тысяч человек. По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник. – «Кросс Нации» – один из самых массовых спортивных праздников, который в Иркутске проводится с 2005 года. Традиционно мы ожидаем, что к празднику спорта и бега присоединится большое количество участников всех возрастов. Самым массовым станет забег на четыре километра, старт которого запланирован на 11 часов. В 10.00 на площади у памятника Александру Третьему начнется культурная программа, предваряющая открытие. Предусмотрен забег на один километр для детей в возрасте от пяти до девяти лет. Также состоятся забеги на шесть, восемь и 12 километров, – рассказал Илья Резник. Старт массового забега на четыре км состоится от памятника Александру Третьему, далее по маршруту: ул. К. Маркса – ул. 5-ая Армии – ул. Чкалова – бульвар Гагарина (финиш у памятника Александру Третьему). Как обратил внимание главный судья соревнований Анатолий Цветков, в этом году немного изменено место старта массового забега, раньше он был на бульваре Гагарина, сейчас на улице Карла Маркса. VIP-забег (старт в 11.45) и забеги на шесть, восемь, 12 км (старт в 12.00) планируется провести по аллеям набережной реки Ангары на бульваре Гагарина со стартом и финишем у памятника Александру Третьему. В этот раз VIP-забег поддержат волейболистки из команды «Ангара». В качестве почетного гостя приглашен олимпийский чемпион Алексей Негодайло. Как рассказала директор ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» Наталья Кривошеева, для участия в «Кроссе Нации» необходимо зарегистрироваться в мандатной комиссии и получить номер. Комиссия будет работать с 12 по 14 сентября с 09.00 до 17.00, по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, 81, тел.: (3952) 33-64-79. Пройти регистрацию можно и в день соревнований, 15 сентября, с 8.30 до 10.00 на месте старта. Участникам соревнований необходимо будет представить в мандатную комиссию паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача. – Предварительные заявки на проведение Всероссийского дня бега «Кросс Нации» уже поступили от четырех муниципальных образований. Это Саянск, Нижнеудинск, Чунский и Казачинско-Ленский районы. Традиционно «Кросс Нации» проводит Усть-Ордынский Бурятский округ, – отметила Наталья Кривошеева. Перед основным стартом пройдет разминка. Её проведет гость из Москвы, фитнес-эксперт, победитель международных конкурсов, участник крупнейших в Европе фитнес-фестивалей Павел Фатыхов. Участники, занявшие первое, второе и третье места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и грамотами министерства спорта России. Победителям в каждой возрастной группе вручаются кубки Минспорта России. Для болельщиков и зрителей предусмотрена концертно-развлекательная программа. ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... илья резник

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