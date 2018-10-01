Всероссийский турнир по панкратиону «Кубок Героев» пройдет в Иркутске

Иркутск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске во Дворце спорта «Труд» 6-7 октября пройдет Всероссийский турнир по панкратиону «Кубок Героев», посвященный героям сирийской войны.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области, предварительные заявки на участие подали более 700 спортсменов из 16 регионов России, в том числе из Новосибирской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей, Забайкальского и Красноярского краев, Карачаево-Черкесской республики и других субъектов РФ.

На турнире самое большое количество участников будет от Иркутской области. В Кубке Героев примут участие спортсмены Иркутска, Зимы, Шелехова, Братска, Усть-Илимска, Ольхонского, Иркутского, Эхирит-Булагатского районов и других муниципальных образований региона.

Всероссийский турнир по панкратиону проводится в следующих возрастных категориях: кадеты 14-15 лет (весовые категории 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73 и свыше 73 кг), юноши 16-17 лет (весовые категории 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85 и свыше 85 кг), юниоры 18-19 лет (весовые категории 57, 62, 66, 71, 77, 84, 92 и свыше 92 кг), мужчины 20 лет и старше (весовые категории 57, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100 и свыше 100 кг).

Среди кадетов соревнования проводятся в разделе семи-контакт, в остальных возрастных категориях – в двух разделах фулл-контакт и семи-контакт. К этому турниру допускаются спортсмены не ниже третьего взрослого разряда, в возрастной категории 14-15 лет – не ниже второго юношеского разряда.

– Турнир по панкратиону «Кубок Героев» проводится второй раз. В прошлом году он был межрегиональным. В этом году турнир внесен в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и имеет статус всероссийского. Турнир проводится в Иркутске, так как сборная Приангарья три года подряд занимает первое общекомандное место на первенстве России по панкратиону, – отметил президент объединенной федерации панкратиона Сибирского федерального округа Виталий Кучеров.

Согласно программе турнира «Кубок Героев», 5 октября пройдет взвешивание участников в МТЦ «Новый». 6 и 7 октября во Дворце спорта «Труд» с 10.00 часов начнутся предварительные поединки, с 18.00 до 20.00 – полуфинальные и финальные поединки, с 20.00 часов – награждение. Официальное открытие соревнований состоится в 13.30 7 октября. Вход для зрителей свободный.

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