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06.09.2018

За БК «Иркут» будет играть легионер из США

Иркутск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - БК «Иркут» подписал контракт с баскетболистом из США Кэлилом Дьюксом. Об этом сообщается на странице иркутского клуба в соцсети «ВКонтакте».

Ранее 23-летний разыгрывающий выступал за команду университета Ниагара.

Трудовое соглашение со спортсменом иркутский клуб заключил на сезон 2018-2019 годов.

Также среди новобранцев команды – форвард Алексей Жердев, центровой Павел Россов, форвард Кирилл Осьминин, защитник Роман Лагутин.

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