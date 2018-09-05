|Спорт
|06.09.2018
|
|
За БК «Иркут» будет играть легионер из США
|
Иркутск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - БК «Иркут» подписал контракт с баскетболистом из США Кэлилом Дьюксом. Об этом сообщается на странице иркутского клуба в соцсети «ВКонтакте».
Ранее 23-летний разыгрывающий выступал за команду университета Ниагара.
Трудовое соглашение со спортсменом иркутский клуб заключил на сезон 2018-2019 годов.
Также среди новобранцев команды – форвард Алексей Жердев, центровой Павел Россов, форвард Кирилл Осьминин, защитник Роман Лагутин.
ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram
Загрузка...