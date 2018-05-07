|Спорт
|07.05.2018
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За Кубок Восточной Сибири по кикбоксингу в Иркутске поборются около 300 спортсменов
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Иркутск, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске во Дворце спорта «Труд» 8 и 9 мая пройдет Кубок Восточной Сибири по кикбоксингу, в котором примут участие около 300 спортсменов. Предварительные заявки на участие подали представители различных городов Иркутской области, республики Бурятия и Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
От Приангарья в Кубке Восточной Сибири по кикбоксингу примут участие сильнейшие спортсмены из Иркутска, Ангарска, Братска, Тулуна, Зимы, Вихоревки, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, посёлка Качуг. Соревнования проводятся в различных возрастных категориях в следующих разделах: «фулл-контакт», «фулл-контакт с лоу-киком», «К-1», «лайт-контакт», «кик-лайт».
Соревнования проводятся в личном зачете в целях увековечивания памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга; приобщения детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом; повышения уровня спортивного мастерства кикбоксеров; формирования сборной команды Иркутской области для участия во всероссийских соревнованиях.
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