За Кубок Восточной Сибири по кикбоксингу в Иркутске поборются около 300 спортсменов

Иркутск, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске во Дворце спорта «Труд» 8 и 9 мая пройдет Кубок Восточной Сибири по кикбоксингу, в котором примут участие около 300 спортсменов. Предварительные заявки на участие подали представители различных городов Иркутской области, республики Бурятия и Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

От Приангарья в Кубке Восточной Сибири по кикбоксингу примут участие сильнейшие спортсмены из Иркутска, Ангарска, Братска, Тулуна, Зимы, Вихоревки, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, посёлка Качуг. Соревнования проводятся в различных возрастных категориях в следующих разделах: «фулл-контакт», «фулл-контакт с лоу-киком», «К-1», «лайт-контакт», «кик-лайт».

Соревнования проводятся в личном зачете в целях увековечивания памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга; приобщения детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом; повышения уровня спортивного мастерства кикбоксеров; формирования сборной команды Иркутской области для участия во всероссийских соревнованиях.

КООРДИНАТЫ:

Торжественное открытие Кубка Восточной Сибири по кикбоксингу состоится в 14.00 часов 8 мая.

Согласно программе соревнований, предварительные поединки будут проходить 8 мая с 11.00 до 14.00 и с 14.30 до 21.00. 9 мая с 11.00 до 18.00 часов состоятся полуфинальные и финальные поединки, затем награждение победителей и призёров.

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