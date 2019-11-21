Завершено строительство хоккейного корта в селе Холмогой Заларинского района

Заларинский район, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Холмогой Заларинского района завершено строительство хоккейного корта в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.

– Новый хоккейный корт позволит увеличить количество детей, занимающихся физической культурой и спортом, станет площадкой для развития массового спорта и проведения соревнований. Зимой корт будет использоваться для игр в хоккей и катания на коньках, а летом - для футбола и других игровых видов спорта. В ближайшее время здесь начнется заливка льда. Торжественно открыть хоккейный корт планируют в начале декабря, – рассказал Илья Резник.

Площадь хоккейного корта составляет около 1 850 квадратных метров. Он находится рядом со школой, и в дальнейшем здесь планируется проводить уроки физической культуры. На строительство хоккейного корта выделено 4 миллиона 879,5 тысяч рублей, из них из федерального бюджета – 2 миллиона 848,6 тысяч рублей, из областной казны – 1 миллион 884,5 тысяч рублей, остальная часть – средства местного бюджета.

Всего в 2019 году велось строительство 30 плоскостных сооружений, из них 28 – многофункциональные площадки, два – хоккейные корты. Уже завершено строительство 14 объектов. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще шесть площадок, остальные перейдут на 2020 год.