Жителей Приангарья приглашают на областные рейтинговые соревнования по конному спорту

Иркутский район, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Жителей Приангарья 14 и 15 июня приглашают на областные рейтинговые соревнования по конному спорту, которые пройдут в Грановщине в Иркутском районе.

Как сообщает пресс-служба Фонда Тихомировых, в эти дни пройдут соревнования Открытый Кубок Иркутской области по троеборью и Открытый Кубок Иркутской области по конкуру. Так, 14 июня, в четверг, с 11:30 спортсмены-троеборцы начнут соревноваться в мастерстве манежной езды. А 15 июня, в пятницу, с 10:30 в течение часа троеборцам предстоит пройти сложнейшее экстремальное испытание на маршруте кросса по пересеченной местности.

Весь день 16 июня, в субботу, будет полностью посвящен соревнованиям по конкуру. С 09:30 спортсмены всех возрастных категорий вместе со своими четвероногими партнёрами будут бороться за призовые места соревнований и места в рейтинге лучших всадников Иркутской области.

Имена призеров и победителей будут объявлены по окончании соревнований на официальной церемонии награждения.

В обоих турнирах, кроме всадников Приангарья примут участие спортсмены и лошади, представляющие Бурятию.

Вход на все соревнования свободный.

Адрес конно-оздоровительного центра Фонда Тихомировых – деревня Грановщина, ул. Загоскина, 150. Проезд по Качугскому тракту до с.Хомутово, на светофоре поворот влево, через три км слева у дороги – конно-оздоровительный центр Фонда Тихомировых. Время в пути на автомобиле 30 минут от центра города. Автобус № 434 от ул. Софьи Перовской. Время в пути – 40 минут.

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