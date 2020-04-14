Жителей Приангарья приглашают на онлайн-зарядку с участником Олимпийских игр Артемом Детышевым

Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Член олимпийской сборной команды России по конькобежному спорту на Олимпиаде в Турине, координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» в Иркутской области Артем Детышев в рамках акции записал видео, в котором продемонстрировал комплекс упражнений для занятий спортом в домашних условиях.

– Специально для друзей и тех, кто еще не нашел свой курс онлайн-тренировок/разминок/зарядок, записал вот это видео. Если вам пригодится, то я буду искренне рад, – рассказал депутат думы Ангарска Артем Детышев.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, «Единая Россия» запустила акцию «Дома с пользой», в ходе которой федеральные, региональные и муниципальные депутаты, сторонники партии рассказывают в социальных сетях, чем можно заняться дома во время самоизоляции на нерабочей неделе.