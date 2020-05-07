Жителей Приангарья зовут поучаствовать в спортивном онлайн-марафоне

Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Министерство спорта РФ совместно с федеральным оператором Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приглашает жителей Иркутской области принять участие в конкурсе #яГоТОв.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, в течение месяца участники онлайн-марафона будут выкладывать видео с выполнением пяти базовых упражнений комплекса ГТО и получать призы от партнеров акции.

Видео с упражнениями необходимо опубликовать в социальных сетях с хештегами #яГоТОв, #тренируйсядома, #спортнормажизни и 11-значным уникальным идентификационным номером участника комплекса ГТО (например #20770000013).

Главным призом конкурса станет портативная аудиоколонка «Яндекс.Станция» с умным помощником «Алиса», которая поможет подобрать музыку для занятий спортом, а также напомнит о запланированной тренировке. Еженедельно будут разыгрываться 10 таких колонок. Также ценные призы предоставили популярные сервисы электронных книг ЛитРес и MyBook. Совместно с Минспорта России компании подготовили подборку популярных книг о спорте и самосовершенствовании, которую получат в подарок все участники интернет-марафона.

Дополнительная информация об условиях конкурса – по ссылке .