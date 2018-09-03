|Спорт
|04.09.2018
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Зиминский район по гранту получит полмиллиона рублей на хоккейный корт
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Зиминский район, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Общественная организация «Совет женщин Зиминского районного муниципального образования» реализует в селе Батама Зиминского района проект по развитию хоккея с шайбой «Мечтая, побеждай!»
Как сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья, этот проект получил грантовую поддержку по решению экспертного совета программы «Добрый лёд» Фонда Тимченко. Всего было поддержано 22 проекта из 13 регионов России, от Иркутской области победителем признан только один.
– Сумма гранта составила 511 тысяч 250 рублей. Эти средства направлены на благоустройство хоккейного корта. Вся работа выполняется силами активистов проекта и волонтеров, в числе которых молодежь и взрослые жители села Батама. Часть работ мы уже выполнили, сделали освещение, еще хотим построить раздевалку, установить трибуны. В будущем планируем провести соревнования по хоккею между командами поселений Зиминского района, – рассказала председатель общественной организации Наталья Сорокина.
Всего на шестой конкурс проектов развития детского хоккея «Добрый лед» была представлена 71 заявка из 17 регионов. Из Северо-Западного федерального округа поступило 38 заявок, из Дальневосточного – 10 заявок, из Приволжского – 18 заявок. СФО представляла только Иркутская область, подавшая пять заявок. В этом году Приангарье впервые участвовало в конкурсе. В целом по сравнению с прошлым годом количество заявок увеличилось на 16.
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