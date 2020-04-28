АО «Труд» готовит к запуску асфальтобетонный завод на реконструкции участка трассы Р-258 «Байкал»

Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский филиал АО «Труд» готовится к завершающему этапу реконструкции участка км 47 – км 55 трассы Р-258 «Байкал», который в народе называют «тёщин язык». Об этом сообщает пресс-служба компании.

На объекте задействовано 35 единиц техники и 100 человек, 15% из которых это жители ближайших населенных пунктов: сел Моты и Баклаши, а также Шелехова. Остальные работники – жители Иркутска и других городов области.

– Сейчас мы завершаем монтаж асфальтобетонного завода производства фирмы Marini, готовим его к запуску. Уже в начале мая мы планируем начать выпуск и укладку асфальтобетонной смеси, – рассказал директор Иркутского филиала АО «Труд» Александр Ромашко.

Кроме этого, на «тёщином языке» продолжается дробление щебня и установка бордюрного камня на площадках для отдыха. Также сотрудники Иркутского филиала приступили к укладке прикромочных железобетонных лотков для водоотведения.