Автодорогу Иркутск – Оса – Усть-Уда отремонтировали

Осинский район, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Осинском районе завершен ремонт 10-километрового отрезка автомобильной дороги Иркутск – Оса – Усть-Уда на участках со 135-го по 150-й и со 151-го по 156-й километры. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на замминистра областного Минстроя Евгения Липатова.

Отмечается, что дорога приведена в порядок согласно региональной программе «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы. Для этого из дорожного фонда Иркутской области в рамках госконтракта оплачены работы стоимостью 221,8 млн рублей. Объект принят в эксплуатацию 7 сентября.

Ремонт провело АО «Дорожная служба Иркутской области». Восстановлены кюветы, откосы земляного полотна, заменен слабый грунт. Восстановлено изношенное дорожное покрытие, исходя из транспортно-эксплуатационных требований, категории дороги, с учетом конструкции и состояния существующей дорожной одежды, интенсивности движения и состава транспортных средств и требований. Укреплены обочины, проведен ремонт водопропускных труб.

Для обеспечения безопасности движения на примыканиях и основной дороге установлены новые дорожные знаки и пластиковые сигнальные столбики, нанесена дорожная разметка и установлено новое металлическое барьерное ограждение.