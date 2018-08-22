Что и сколько заливают? В Иркутской области стартовали общественные проверки АЗС

Иркутская область, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с июля общественники проводят «контрольные закупки» на автозаправках. Они проверяют, соответствует ли топливо техническому регламенту и промышляют ли АЗС так называемым недоливом. Об этом 23 августа на пресс-конференции рассказал председатель ассоциации «Союз автомобилистов Сибири» Алексей Шабанов. – Проверки на территории Иркутской области всегда были в разных форматах, но в последнее врем это стало делать сложнее из-за «надзорных каникул». Поэтому в начале года мы договорились о сотрудничестве и заключили соглашение с «Союзом автомобилистов Сибири». Теперь мы можем работать во взаимодействии и с общественниками, и с Росстандартом, – рассказал директор Иркутского ЦСМ Евгений Курбатов. В стартовый список АЗС общественники включили пять автозаправок на июль-август. Контроль прошёл в Иркутске на БРК и Роснефти, а также в Усольском районе на Крайснефти, «Бензинове» и «Энергисе». На пробу брали АИ-92 и дизтопливо, как самые популярные среди автомобилистов. Как показала практика, говорит Алексей Шабанов, нарушений на крупных сетях почти что нет, а вот с малыми автозаправками дела обстоят иначе. И на АЗС «Бензинов», и на «Энергисе» общественники нашли нарушения технического регламента. В некоторых пробах бензина обнаружили «присадки» и превышение по содержанию серы в десятки и даже сотни раз. Дизтопливо тоже не прошло проверку. Что касается недоливов, на которые часто можно услышать жалобы от иркутских водителей, то таких фактов общественники не нашли. – Мы брали и 10-литровый, и 50-литровый мерники. Доливали нормально везде, то есть домыслы автолюбителей не подтвердились, – говорит Алексей Шабанов. Он отмечает, что цель общественного контроля автозаправок простая: чтобы бензин становился качественнее, а автовладельцы знали, где стоит заправляться, а какую АЗС лучше объезжать стороной. «Союз автомобилистов Сибири» намерен проверить качество топливо, как минимум, вдоль федеральных трасс по всему СФО, хотя возможности у организации ограничены: экспертизы довольно дорогостоящи, ресурсов на это не хватает, потому пока даже сложно сказать, сколько рейдов пройдёт до конца года. Кстати, владельцев автозаправок заранее об инспекции не предупреждают, чтобы у них не было возможности подготовиться. Но, как показал первый опыт, говорит Алексей Шабанов, на АЗС крупных сетей сотрудники не препятствуют отбору проб и даже выделяют своих специалистов. Иначе обстоит с мелкими автозаправками: там либо отказываются подписывать документы, либо и вовсе не идут на сотрудничество и мешают общественникам. Все эти факты зафиксированы на видео. Обо всех нарушениях «Союз автомобилистов Сибири» передаёт информацию Росстандарту, который должен провести свою проверку. Эти внеплановые визиты специалисты ведомства согласовывают с прокуратурой, рассказала государственный инспектор отдела (инспекции) государственного надзора по Иркутской области СМТУ Росстандарта Анастасия Лушина. Обратиться в ведомство могут и рядовые автомобилисты, направив заявление со всеми подробностями факта заправки некачественным бензином вплоть до дня, когда была получена услуга, марки топлива и так далее. Неплохо бы к заявлению приложить и чек. Если информация в заявлении будет неполной, есть риск, что надзорный орган не согласует проверку, говорит Анастасия Лушина. Всего с начала 2018 года в Росстандарт поступило шесть заявлений с жалобами на АЗС в Иркутске, Шелехове и Усольском районе. По четырём фактам они подтвердились, более того, одно из юрлиц проштрафилось дважды. Нарушителям, кстати, грозят немалые штрафы. Около 400 тысяч уже взыскано, рассказала представитель Росстандарта. Автомобилистам, впрочем, также рекомендуют внимательнее относиться к «здоровью» своих машин и не поддаваться искушению экономить на топливе, поскольку, говорят эксперты, очевидно: если цена на АЗС, ниже, чем по рынку, то вероятнее всего, бензин будет некачественным. КООРДИНАТЫ: Сообщить о нарушениях в Росстандарт можно по адресу 664011, Иркутская область, Иркутск, улица Чехова, 8.

Телефон: 8 (3952) 242847, 203690, 203668.

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