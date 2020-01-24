Депутат ГД от Приангарья Сергей Тен предлагает губернаторам возглавлять комиссии по безопасности дорожного движения

Москва, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен предложил внести изменение в постановлении правительства РФ «О правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения».

Как сообщает пресс-служба депутата, в Госдуме состоялось совместное заседание комитетов по контролю и регламенту и по транспорту и строительству, посвященное мониторингу реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Министерством запущена система контроля дорожных фондов, в которую были включены все автомобильные дороги Российской Федерации, отметил в докладе министр транспорта России Евгений Дитрих. В настоящее время проходит проверка включенных в мониторинг дорог с органами власти регионов и муниципальных образований. Что касается национального проекта, в 2019 году в стране было отремонтировано 16,4 тысячи км автомобильных дорог, площадь которых составляет более 128 млн кв м.

Куратор реализации национального проекта БКАД от Комитета по транспорту и строительству в ряде российских регионов Сергей Тен, отметив позитивную динамику повышения качества автодорог в стране, подчеркнул, что на первом месте в названии проекта стоит безопасность. И несмотря на положительную общероссийскую динамику снижения количества ДТП и смертности на дорогах, ситуация в разных регионах отличается существенно.

– Для достижения целевого показателя по снижению смертности в ДТП в 3,5 раза необходимо совершить революцию в головах пользователей автомобильных дорог. С улучшением качества дорог повышается скорость движения, а это влечет более тяжкие последствия в случае дорожно-транспортных происшествий. Здесь важна совместная работа ГИБДД, Минтранса, Минздрава, Минобрнауки России. В регионах ключевую роль в повышении безопасности на дорогах играют комиссии по безопасности дорожного движения, их эффективность напрямую зависит от заинтересованности руководителей регионов в решении этого вопроса. Поэтому такие комиссии должны возглавлять губернаторы, – подчеркнул Сергей Тен.

По итогам заседания в протокол предложены рекомендации губернаторам возглавить комиссии по безопасности дорожного движения в субъектах Российской Федерации. Кроме того, Сергей Тен направил в адрес председателей проводивших заседание комитетов предложения по совершенствованию постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2006 года №237 «О правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения».