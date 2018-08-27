Евгений Липатов: Голоустенский тракт полностью заасфальтируют до 2023 года

Иркутский район, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Голоустенский тракт полностью приведут в нормативное состояние и заасфальтируют к 2023 году. Об этом журналистам 28 августа сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов, который проверил ход работ. Общая протяженность трассы – 110 км.

Пока здесь ведутся работы на трех участках: с пятого по 15-й километры (ремонт), с 41-го по 46-й километры (капитальный ремонт) и с 46-го по 70-й километры (реконструкция). Работы на первом и последнем участке планируется завершить к 30 октября 2018 года. Если же подрядчики не будут успевать к сроку, их ждут штрафные санкции. Капитальный ремонт второго участка должны завершить в 2019 году.

Ремонт участка с пятого по 15-й километры проводится в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». На эти цели из федерального и областного бюджета выделено 180 млн рублей. Подрядчик – предприятие «Союз».

– К работам мы приступили в конце июля: были проблемы с торгами, но срок сдачи не изменился – до 30 октября. Уже выполнены работы по устройству нижнего слоя, идет ремонт мостов, – пояснил замминистра.

Контракт на участок с 46-го по 70-й километры заключили в июле этого года. Сейчас подрядчик (ремонтно-строительное предприятие «Топка») приступил к подготовительным работам. Всего на капремонт планируется направить 159,7 млн рублей областных средств.

Реконструкция участка с 46-го по 70-й километры началась еще осенью 2016 года. Здесь проложат новые 24 километра асфальтобетонного покрытия капитального типа. Объем расходов – 1,357 млрд рублей. Генеральный подрядчик – «СПМК-7», на субподряде – РСП «Топка».

– Сейчас идут работы по укладке асфальтобетонного покрытия, обустройству дороги, укреплению кюветов, – добавил Евгений Липатов.

На этом участке уже проложили почти 13,5 километров асфальта. Полностью проложить его планируется до конца сентября, сообщил руководитель Дирекции автодорог Иркутской области Иван Клочихин.

В следующем году планируется начать работы на участках до 33-го и с 75-го по 85-й километры.

– По первому участку проектные работы отыграны уже, подрядчик делает геодезическую основу. До конца года полностью проект сделаем и утвердим его. По второму участку уже есть проект, – добавил Иван Клочихин.