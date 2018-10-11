Евгений Липатов: с 2019 года проект «Безопасные и качественные дороги» будет реализован в трех агломерациях Приангарья

Иркутская область, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 2019 года приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» будет реализовываться не в одной агломерации, как было в 2017 и 2018 годах, а в трех.

Об этом 11 октября рассказал заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.

Напомним, в последние два года в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» шел ремонт в агломерации, куда входили Иркутск, Ангарск, Шелехов, Шелеховский и Иркутский районы. Теперь Иркутск будет в агломерации с Шелеховом и Шелеховским районом, Ангарское городское образование в агломерации с Усольем-Сибирским и Усольским районом, третьей агломерацией станет Братская.

Замминистра отметил, что в ближайшем будущем в Приангарье ожидается увеличение финансирования по проекту «Безопасные и качественные дороги». Предполагается, что в ближайшие пять лет из бюджетов разных уровней на эти цели будет получено около 80 млрд рублей. Он также отметил, что, вероятно, это станет поводом для размещения на территории региона предприятий по производству необходимых для таких работ материалов.