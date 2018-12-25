Федеральные дорожники при низких температурах патрулируют трассы Приангарья каждые три часа

Иркутская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Федеральные дорожники при низких температурах патрулируют трассы Иркутской области каждые три часа.

Как отмечают в Упрдор «Прибайкалье», в период с 26 по 30 декабря по области ожидаются сильные морозы до минус 40 градусов, а также усиление северо-западного ветра 12-17 м/с, осадки в виде снега.

Для обеспечения бесперебойного, безопасного движения и предотвращения чрезвычайных ситуаций на федеральных автомобильных дорогах Иркутской области дорожные службы переведены в режим готовности к работе в чрезвычайных условиях, организовано круглосуточное дежурство руководителей структурных подразделений.

Аварийно-дежурные бригады подрядных организаций ФКУ Упрдор «Прибайкалье» патрулируют дороги области каждые три часа. Все патрульные машины оснащены средствами обогрева.

Актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным дорогам Иркутской области можно получить на сайте ФКУ Упрдор «Прибайкалье» в разделе «Дороги ONLINE» и по телефону диспетчерской службы: (3952) 29-21-39; 208-700; 89148993535.

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» просит водителей быть предельно внимательными на федеральных дорогах Иркутской области и избегать превышения скорости, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.

При похолодании до сверхнизких температур рекомендуют отложить поездки на большие расстояния. Если это невозможно – перед выездом тщательно проверять исправность автомобиля и средств связи, а также запас горючего, соответствующего низким температурным режимам.