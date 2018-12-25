ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Транспорт
26.12.2018

Федеральные дорожники при низких температурах патрулируют трассы Приангарья каждые три часа

Иркутская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Федеральные дорожники при низких температурах патрулируют трассы Иркутской области каждые три часа.

Как отмечают в Упрдор «Прибайкалье», в период с 26 по 30 декабря по области ожидаются сильные морозы до минус 40 градусов, а также усиление северо-западного ветра 12-17 м/с, осадки в виде снега.

Для обеспечения бесперебойного, безопасного движения и предотвращения чрезвычайных ситуаций на федеральных автомобильных дорогах Иркутской области дорожные службы переведены в режим готовности к работе в чрезвычайных условиях, организовано круглосуточное дежурство руководителей структурных подразделений.

Аварийно-дежурные бригады подрядных организаций ФКУ Упрдор «Прибайкалье» патрулируют дороги области каждые три часа. Все патрульные машины оснащены средствами обогрева.

Актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным дорогам Иркутской области можно получить на сайте ФКУ Упрдор «Прибайкалье» в разделе «Дороги ONLINE» и по телефону диспетчерской службы: (3952) 29-21-39; 208-700; 89148993535.

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» просит водителей быть предельно внимательными на федеральных дорогах Иркутской области и избегать превышения скорости, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.

При похолодании до сверхнизких температур рекомендуют отложить поездки на большие расстояния. Если это невозможно – перед выездом тщательно проверять исправность автомобиля и средств связи, а также запас горючего, соответствующего низким температурным режимам.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске