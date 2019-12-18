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Транспорт
19.12.2019

Иркутская область попала в новый федеральный проект «Мосты и путепроводы»

Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Строительство мостового перехода на реке Лена и семи путепроводов, реконструкция и ремонт 52 аварийных мостов вошли в новый федеральный проект «Мосты и путепроводы» от Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы от Приангарья Сергея Тена.

Правительственная комиссия по транспорту утвердила программу ремонта и строительства мостов и путепроводов в регионах до 2035 года. В нее заявлено более 3900 объектов на общую сумму около 1,125 трлн рублей. Реализация программы предполагается через национальные проекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) и комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ). В БКАД предлагается сформировать новый федеральный проект «Мосты и путепроводы», который объединит восстановление аварийных и предаварийных мостов в регионах, а также строительство и реконструкцию путепроводов в местах пересечения с железнодорожными путями. Программа реализуется с участием УОБДД МВД России и ОАО «РЖД».

– В той или иной степени проблему строительства путепроводов, ремонта ветхих и аварийных мостов в комитете по транспорту и строительству Государственной думы мы поднимаем с 2016 года. В 2017 году депутатами было предложено разработать отдельную программу и придать ей статус федеральной. Тема была вынесена на заседание Госсовета 26 июня 2019 года и практически в срок, поставленный президентом, утверждена в правительстве РФ. Сегодня в регионе существенная часть мостовых сооружений находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Точные цифры будут только после завершения всех работ по их диагностики, – рассказал Сергей Тен.

Он отметил, что согласно указу президента РФ от 3 июля 2019 года №316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», мостовые сооружения вошли в программу строительно-монтажных работ, которую утвердило правительство России. Планируются работы по 17 мостам и 25 водопропускным трубам в 2019-2020 годах. Средства уже выделены из федерального бюджета. Финансирование по проектам – консолидированное.

От Иркутской области проектом предусмотрена реконструкция железобетонных мостов через реки Шарогол, Изегольчик, Едогон, Инда, Малый Едогон на автомобильной дороге Тулун-Икей. Будут восстановлены железобетонные мосты на автомобильной дороге Тайшет – Чуна – Братск. Появятся деревянные мосты через реку Гарьен на автомобильной дороги Икей-Галдун и через ручей у подъезда к поселку Ишидей.

В ближайшие четыре года будет достроен путепровод через железную дорогу с устройством развязки в поселке Залари, завершена реконструкция путепровода на ул. Джамбула в Иркутске и начаты работы по новым путепроводам на ветке Смоленщина – Введенщина – Чистые Ключи на отрезках Иркутск-Сортировочный – Гончарова и Кая – Гончарова. В Ангарском городском округе путепровод запланирован на отрезке Китой – Китой Комбитская, автомобильной дороги №16, в Черемхово в районе переулка Недогарова по линии Забитуй – Черемхово.

В Иркутске включена реконструкция моста «Глазковский» через Ангару, ремонт путепровода через трамвайные пути у релейного завода, путепровода через железнодорожные пути на станции «Батарейная».

– При этом, – отметил Сергей Тен, – Иркутская область вошла в 21 регион, где будут построены важные для формирования транспортного каркаса страны объекты – это строительство мостового перехода, взамен понтонного моста на реке Лена у села Тутура. Стоимость объекта 1,7 млрд рублей, срок исполнения 2024 годТен.

Предполагается, что после завершения реализации проекта аварийных сооружений на автомобильных дорогах остаться не должно, будет построено 170 путепроводов через железнодорожные пути, а доля региональных и межмуниципальных дорог в нормативном состоянии достигнет 50 процентов. Фактически 60 процентов финансовых ресурсов будет выделено до 2024 года. Реализация федерального проекта «Мосты и путепроводы» рассчитана до 2035 года.

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