Иркутский аэропорт перешел на летнее расписание

Иркутск, 6.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Летнее расписание вступило в силу в Иркутском аэропорту. Всего с апреля по октябрь 2019 года городской авиаузел будет работать с 24 авиакомпаниями, запланированы рейсы по 63 маршрутам, сообщается в официальной группе организации в соцсети «Фэйсбук».

Этим летом увеличится количество рейсов в Москву. Только «Аэрофлот» выполняет четыре рейса в этом направлении ежедневно, один из них – на широкофюзеляжном лайнере Аэробус А330-300. С 1 июня три рейса в неделю из Иркутска в Домодедово будет выполнять авиакомпания «Нордавиа».

Сразу три перевозчика открывают на летний период рейсы в Санкт-Петербург: «ИрАэро», «Сибирь» и «Уральские авиалинии».

Полеты в Сочи с июня будут осуществлять «ИрАэро» и «АЛРОСА». «ИрАэро», кроме того, открывает полеты в Анапу. Первый рейс запланирован на 21 июня.

В Краснодар откроют рейсы «ИрАэро» (в июне) и «Уральские авиалинии» (с 20 мая).

Основная часть международной маршрутной сети – это рейсы в КНР. Так, Hainan Airlines, «Уральские авиалинии» и «Сибирь» в летний период будут выполнять рейсы в Пекин. Каждая авиакомпания – раз в неделю. Программу рейсов в Шеньян с июля запланировала China Southern Airlines. Другая китайская авиакомпания – China Eastern Airlines – 26 июня начнет перелеты в Донгшенг. «Сибирь» дважды в неделю будет летать из Иркутска в Гуанчжоу и один раз – в Гонконг. Полеты туда начнутся с 21 мая и 14 июня соответственно.

Рейс в Манчжурию осуществляет авиакомпания «ИрАэро», и этот же перевозчик – в Харбин. Возобновятся рейсы в Токио. Как и в прошлом году, силами авиакомпании «Сибирь». В Сеул полеты будут выполнять два перевозчика: Korean Air и «Сибирь». Каждая авиакомпания – дважды в неделю. Продолжатся перелеты в Душанбе, Ош, Бишкек, Фергану и Ташкент.

Чартерные рейсы в Анталию из Иркутска откроются в мае силами авиакомпаний «Северный ветер» и AZUR air. Кроме того, AZUR air, Pegas Fly и Royal Flight продолжат чартеры в Камрань, на Фукуок, Утопао, Пхукет, Краби, а также – в Районг – провинцию в восточной части Таиланда, в 65 км от Паттайи.