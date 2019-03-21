Иркутский троллейбус от сквера Кирова до Университетского через Академический мост запустят осенью 2019 года

Иркутск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Стали известны предварительные сроки запуска троллейбусного движения по Академическому мосту в Иркутске – 1 сентября 2019 года. Предполагается, что это будет новый маршрут №5: «Сквер Кирова – Университетский», сообщается в неофициальном паблике «Иркутскгортранса» в соцсети «Вконтакте».

– Сейчас перед предприятием стоит задача по прокладке контактной сети суммарной протяженностью около шести километров. Замена световых опор на мосту при этом не потребуется, что существенно упрощает задачу как в плане цены, так и времени, – говорят на муниципальном предприятии.

Ожидаемая схема маршрута. Фото из соцсетей. Полноразмерное фото открывается по клику в новой вкладке

Общая протяженность маршрута составит 17,8 км.

Как ожидается, запуск троллейбусного движения по Академическому мосту откроет новые перспективы развития троллейбуса в городе. Не исключено появление и других новых маршрутов, а также изменение существующих. Также расширятся возможности для разворотов троллейбусов.