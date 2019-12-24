«Иркутскжелдорпроект» подводит итоги 2019 года

Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), – О проектах, которые были разработаны или завершены в 2019 году, какие объекты сданы в эксплуатацию, что формирует перспективный план работы проектной организации на 2020 год, рассказывает директор Иркутского проектно-изыскательского института «Иркутскжелдорпроект» Анатолий Дьяченко. – Для Иркутского проектно-изыскательского института завершающийся 2019 год стал знаковым и очень насыщенным. Как и все предыдущие годы с момента основания, институт «Иркутскжелдорпроект» тесно работал с основным заказчиком и постоянным партнером – компанией ОАО «Российские железные дороги» и Восточно-Сибирской железной дорогой. В связи с тем, что Правительством Российской Федерации поставлена задача развития железнодорожного транспорта и увеличения грузопотока в направлении Дальнего Востока и обратно, приоритетной целью для проектировщиков уже несколько лет является проект модернизации Восточного полигона. Отправная точка – это проблемы и перспективы развития железной дороги, которые формируют техническое задание заказчика, его цели и задачи. Мы их понимаем, реализуем проектные решения, тем самым, создавая проекты будущего российских железных дорог, – отмечает Анатолий Дьяченко. – Если говорить об итогах деятельности института «Иркутскжелдорпроект» в 2019 году, выраженных в реальных и уже построенных объектах, – продолжает руководитель проектной организации Анатолий Дьяченко, – то среди важнейших следует выделить завершение проектных работ по первому этапу модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в рамках развития инфраструктуры Восточного полигона. В том числе, завершена первая часть многоэтапной реконструкции крупной узловой станции Тайшет. Проектно-сметная документация, подготовленная инженерами-проектировщиками нашего института, по второму и третьему этапам реконструкции станции Тайшет получила положительные заключения в ФАУ «Главгосэкспертиза России». В настоящее время идет строительство объектов. Мы выполнили основную часть своей работы – подготовили и выдали проектно-сметную документацию, предоставив возможность строителям воплотить проекты в жизнь. Но это не означает, что мы отошли в сторону и не принимаем участие в дальнейшей судьбе проекта. Проектировщики осуществляют авторский надзор по каждому объекту, чтобы проект реализовывался не в усеченном виде, а согласно объему, который был предусмотрен проектом, прошедшим государственную экспертизу и в соответствии с денежными средствами, выделенными на строительство. Скажу больше, очень приятно видеть воочию, как наши проекты превращаются в реальные объекты, – заявил Анатолий Дьяченко. Проектно-изыскательский институт «Иркутскжелдорпроект» в 2019 году продолжает проектирование четвертого этапа реконструкции станции Тайшет и приступил к формированию пятого этапа. Грузопоток через узловую станцию Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги стабильно увеличивается. Эта динамика сохранится и в дальнейшем, а на участке Междуреченск – Тайшет со стороны Абакана планируется значительное увеличение объема перевозок каменного угля. В этой связи в 2019 году в «Иркутскжелдорпроект» поступило техническое задание на проработку проекта железнодорожного обхода станции Тайшет и институт приступил к выполнению заказа. Для проектного института – это большая и перспективная работа, а строительство обхода на участке дороги от станции Байроновка до станции Бирюсинск позволит перенаправить грузопоток, не подлежащий сортировке, минуя узловую станцию Тайшет. Анатолий Дьяченко рассказывает: «Кроме завершения этапа работ на станции Тайшет в декабре 2019 года планируется сдача в эксплуатацию станции Вихоревка, которая также занимает одну из ключевых позиций в направлении грузопотока через БАМ. На этой станции предусмотрена проектом серьезная реконструкция. Здесь запускается в эксплуатацию новая сортировочная горка, которая позволит разгрузить соседние станции, где сейчас сортируется львиная доля грузов в направлении БАМа и всего Транссиба. Реконструкция станции Вихоревка с пуском сортировочной горки – Если дальше рассматривать итоги деятельности проектировщиков «Иркутскжелдорпроекта» на БАМе, то можно с уверенностью сказать, что проекты первого этапа модернизации БАМа практически завершены. Подавляющее большинство проектов получили утверждение в ФАУ «Главгосэкспертиза России», часть находится на согласовании. С целью увеличения пропускной способности магистрали по проектам института на Байкало-Амурской магистрали уже построены разъезды: Сакукан, Куандинский, Таковка, Марикта и другие. Запущены в работу два знаковых объекта в сердце БАМа - на станции Тында. Это здание железнодорожного вокзала, реконструированное по проектам нашего института и 1-й этап реконструкции самой станции Тында. Ввод в эксплуатацию прошел в июне 2019 года в рамках юбилейных торжеств, приуроченных к 45-летию строительства Байкало-Амурской магистрали, – отметил директор компании. Реконструкция вокзального комплекса Тында На 2020 год сохраняются приоритетные направления деятельности проектно-изыскательского института «Иркутскжелдорпроект»: разработка и выдача проектно-сметной документации в рамках второго этапа модернизации БАМа, к которой институт приступил ещё в 2018 году и программа «Мероприятия по увеличению пропускной и провозной способности инфраструктуры для увеличения транзитного контейнеропотока в 4 раза, в т.ч. Транссиб за 7 суток». Президент Российской Федерации в одном из своих посланий озвучил стратегическую задачу – увеличить пропускную способность Транссибирской магистрали, чтобы контейнеры с грузами доставлялись от Владивостока до западной границы России за семь суток. Компания «Российские железные дороги» внесла этот инфраструктурный проект в первоочередные задачи, а Иркутский филиал АО «Росжелдорпроект» с 2019 года подключился к разработке проектной документации. – «Транссиб за семь суток» позволит значительно быстрее перевозить не только российские грузы, – подчеркивает Анатолий Дьяченко. – Ни для кого не секрет, что сегодня большая часть комплектующих для сборки европейской высокотехнологичной продукции производится в Азии: в Японии и Корее. Эти грузы в настоящее время доставляются морским путем, что на деле означает заморозку денежных средств на срок не менее месяца. «Транссиб за семь суток» призван решить и эту задачу. Все инвестиции, вложенные в проект, быстро окупятся и будут способствовать развитию территорий Дальнего Востока и Сибири. Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ Невозможно переоценить и участие института «Иркутскжелдорпроект» в работах по проектированию на Дальнем Востоке объекта, имеющего важное международное значение. Это участок Биробиджан – Ленинск и станция Ленинск, расположенная на территории, граничащей с Китайской народной республикой. В рамках расширения сотрудничества и торговли, увеличения грузопотока между двумя странами по другую сторону границы уже построен мост. Проект модернизации и реконструкции участка Биробиджан – Ленинск прошел согласование в ФАУ «Главгосэкпертиза России», в настоящее время ведутся строительно-монтажные работы. Иркутский проектно-изыскательский институт «Иркутскжелдорпроект» – филиал АО «Росжелдорпроект» – многопрофильная проектная организация, способная решать задачи комплексно. Помимо проектирования железнодорожных путей, разъездов, постов связи, мостов и других инженерных сооружений производственного назначения институт активно и успешно занимается проектированием жилья для железнодорожников и социальной сферы. – Мы понимаем, что если построить железнодорожную станцию и пути, ведущие к ней, но не создать жилье для людей, обслуживающих ее инфраструктуру – это работа в никуда и такой железнодорожный узел не получит должного развития, – комментирует Анатолий Дьяченко. – Поэтому всегда параллельно с работами по проектированию новой станции, на БАМе особенно, мы занимаемся проектированием строительства технологического жилья. Например, в настоящее время проектируется такое жилье на станции Новая Чара. На станции Северобайкальск по нашим проектам возводится 27-квартирный жилой дом, второй дом находится на стадии проектирования. В начале декабря 2019 года в городе Улан-Удэ состоялось заседание выездного штаба по развитию Восточного полигона, которое проводил генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Валентинович Белозеров. В заседании приняли участие: глава Республики Бурятия Алексей Самбуевич Цыденов, начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Федорович Фролов. Был рассмотрен ход строительства реконструкции вокзального комплекса на станции Улан-Удэ, осуществляемого строителями по проекту «Иркутскжелдорпроект». – На заседании выездного штаба были заслушаны доклады руководителей четырех железных дорог, – рассказывает Анатолий Дьяченко. – На трех из них: Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной работает «Иркутскжелдорпроект». По результатам этого совещания для проектного института открываются новые задачи. Проект реконструкции здания вокзала на станции Улан-Удэ, выполненный авторским коллективом института «Иркутскжелдорпроект»: архитекторами М.А. Щукиной, А.В. Галкиным, Ю.В. Кравцовой и другими, разрабатывался несколько лет. В нем грамотно реализованы проектные решения, установлено самое современное оборудование, созданы все условия для комфортного пребывания пассажиров и технологичного их обслуживания. Во внешнем облике здания и внутренних помещениях удачно и тонко отражен национальный колорит. В архитектуре и декоре фасада включены элементы народного творчества Бурятии. Яркими акцентами, которые украсили внутреннее пространство стали три панно из натурального камня, выполненные народным художником Республики Бурятия, заслуженным художником Российской Федерации Юрием Магдагановым в технике флорентийской мозаики. – Реализация идеи проектировщиков института «Иркутскжелдорпроект», ход строительства и подготовка объекта к вводу в эксплуатацию вокзала на станции Улан-Удэ получили достойную оценку заказчика, – рассказывает Анатолий Дьяченко. – «Иркутскжелдорпроект» уделяет этому объекту пристальное внимание. На стадии завершения строительства специалисты института принимали участие в авторском надзоре. Надеемся, что в первом квартале 2020 года он будет введен в эксплуатацию и украсит ворота Республики Бурятии. В 2020-м институт «Иркутскжелдорпроект» продолжит работы по проекту реконструкции вокзального комплекса на станции Иркутск-Пассажирский. В настоящее время получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на первый и второй этап строительства. Первый этап строительства включает в себя реконструкцию островных платформ, подземного перехода к платформам. На сегодняшний день уже выполнены работы по реконструкции существующего подземного перехода. Второй этап включает строительство объединенного пассажирского зала, оснащенного современными технологиями. Объединенное здание появится на месте, где сейчас расположены пригородные кассы. Красивое сооружение гармонично впишется в архитектурный ансамбль исторического вокзала – одной из визитных карточек города Иркутска. Проектная документация по третьему этапу строительства на реставрационные работы по существующему зданию вокзала передана на государственную экспертизу. Анатолий Алексеевич подчеркивает: «Отрадно, что администрация областного центра активизировала свое участие в обсуждении вариантов проектных решений этого объекта. Одним из важных итогов сотрудничества в 2019 года стало предложение администрации города Иркутска и областного правительства – подготовить проект обустройства привокзальной площади вокзала, адресованное проектному институту «Иркутскжелдорпроект». Создать такой проект, являющийся лицом города и всего региона на многие десятилетия вперед – это непростая, творческая задача и в то же время ответственность, которая говорит о высокой степени доверия к проектному институту, как к серьезному партнеру». Весомый объем проектно-изыскательских работ был осуществлен в 2019 году специалистами института «Иркутскжелдорпроект» на объектах Сахалинской железной дороги. Подавляющее большинство работ на Сахалине – проекты реконструкции мостов, труб и других инженерных сооружений. Проектно-сметная документация получила положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» и выдана заказчику. Второе направление работ – лечение и защита земляного полотна от воздействия специфичных климатических условий, а также подготовка его под строительство стандартной российской железнодорожной колеи. Среди сахалинских объектов, по которым институт готовит проекты реконструкции, есть и локомотивные депо. Проектно-изыскательская деятельность института «Иркутскжелдорпроект» на Сахалине будет продолжена и в следующем году. По проектным решениям, разработанным специалистами института «Иркутскжелдорпроект» в Иркутске строится один из важнейших объектов Восточного полигона – Центр управления перевозками. – Уже введены в эксплуатацию четыре блока Центра управления перевозками – с первого по четвертый, – рассказывает директор проектного института «Иркутскжелдорпроект» Анатолий Дьяченко. – Разработан проект строительства 5-го блока. В канун Нового года планируется ввод в эксплуатацию 6-го блока. В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией в 6-м блоке помимо служебных и офисных помещений разместили столовую на 200 посадочных мест и конференц-зал на 638 мест, оснащенный по последнему слову техники. Без преувеличения могу сказать, что это один из самых достойных на сегодня конференц-залов в столице Приангарья. Современные проектные решения по акустике, дизайну и техническому оснащению позволяют проводить в зале мероприятия на высшем уровне: совещания и собрания трудовых коллективов, концерты и другие культурно-массовые мероприятия. Кроме того, в 6-м блоке так же спроектированы и построены: подземная автостоянка, трансформаторная и распределительная подстанции». Холл 6-го блока Центра управления перевозками – Мы работаем преимущественно для компании «Российские железные дороги», но у нас есть и другие заказчики, для которых специалисты института разрабатывают проектно-сметную документацию, – отмечает Анатолий Дьяченко – так, например, в настоящее время в г. Усть-Кут выполняется строительство объекта: «Строительство железнодорожного пути необщего пользования ООО «Иркутская нефтяная компания», по проекту, выполненному институтом «Иркутскжелдорпроект». Железнодорожный путь предназначен для обслуживания нового комплекса приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов ООО «Иркутская нефтяная компания» и примыкает к станции Лена – Восточная. А в 2019 году институтом закончено проектирование следующего объекта этого же комплекса – «Железнодорожный приемоотправочный и сортировочный парк ООО «Иркутская нефтяная компания». После достижения проектной мощности станция позволит обеспечить грузооборот ООО «Иркутская нефтяная компания» в объеме 3 451 тысяч тонн в год. Кроме того, в 2019 году институтом разработаны основные проектные решения по объекту: «Строительство железнодорожной инфраструктуры Краснокаменского гидрометаллургического комбината (КГМК) в Краснокаменском районе Забайкальского края». Объектом проектирования является строительство нового предприятия для переработки руды участка «Буранный» Томторского редкометалльного месторождения. Проектируемая железнодорожная инфраструктура позволит обеспечить грузооборот 644,0 тысяч тонн в год. «Иркутскжелжорпроект» завершает 2019 год с багажом успешных результатов во всех сферах профессиональной деятельности, в том числе, и в социальной сфере. Успешно реализуются программы коллективного договора сотрудников, осуществляется повышение квалификации в рамках обучающих программ АО «Росжелдорпроект» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, активно работает профсоюзная организация, хорошо поставлена работа по проведению спортивно-массовых мероприятий. – Хочется отметить слаженную работу филиалов АО «Росжелдорпроект». Прежде всего, это отклик и готовность присоединиться к обследованию жилых домов жителей Иркутской области, попавших в зону затопления летом 2019 года, – продолжает Анатолий Дьяченко. – Так, специалисты института «Иркутскжелдорпроект» с объединенной командой инженеров из пяти институтов: «Уралжелдорпроект», «Челябжелдорпроект», «Забайкалжелдорпроект», «Дальжелдорпроект» и АО «Дальгипротранс» оперативно выехали на место и в короткий срок провели обследование домов, попавших в зону наводнения в Нижнеудинском районе. На особом контроле стоит проектирование жилых домов для людей, попавших в зону паводка на станции Тулун и Нижнеудинск. Мы понимаем, что люди попавшие в беду, нуждаются в оперативной помощи, и от нас зависит, насколько спроектированное жилье будет соответствовать комфортным условиям. Институт подготовил и уже передал заказные спецификации заводу-изготовителю, где готовятся строительные конструкции для этих домов. Уже в первом квартале 2020 года планируется передача проектно-сметной документации строителям. Среди перспективных задач, решение которых «Иркутскжелдорпроект» продолжит в 2020 году совместно с коллегами из филиала АО «Росжелдорпроект» – «Сибгипротранспуть», – проект строительства большого железнодорожного моста через реку Ангару в нижнем бьефе Братской ГЭС. Необходимость в строительстве такого моста назрела давно, так как в настоящее время Братская ГЭС переживает большую нагрузку в связи с увеличивающимся грузопотоком». – Руководство и трудовой коллектив Иркутского проектно-изыскательского института «Иркутскжелдорпроект» с уверенностью смотрит в будущее. Мы опираемся на опыт и наши достижения, – подчеркивает Анатолий Дьяченко, – и осознаем, что для развития необходим кропотливый труд каждого инженера-проектировщика и полное погружение в производственный процесс. Постоянная работа над повышением качества работ и выдаваемой проектно-сметной документации должна быть в приоритете. Подводя итоги 2019 года, хочу поблагодарить коллектив Иркутского проектно-изыскательского института «Иркутскжелдорпроект», коллег из АО «Росжелдорпроект» и заказчиков за совместную продуктивную работу. Надеемся, что для всех нас наступающий 2020-й будет лучше, чем год уходящий. С наступающим Новым годом и Рождеством! – поздравляет Анатолий Дьяченко. СПРАВКА: Иркутский проектно-изыскательский институт «Иркутскжелдорпроект» – филиал АО «Росжелдорпроект» – лидера на рынке проектно-изыскательских работ для железнодорожного транспорта в России. С 2014 года АО «Росжелдорпроект» входит в состав Группы компаний 1520 – крупнейшего российского холдинга в области железнодорожного проектирования и строительства. «Иркутскжелдорпроект», отметивший в 2018 году 80-летний юбилей со дня основания, выполняет работы по проектированию объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, промышленной, социально-культурной сферы и жилищного строительства. Основное направление – проектирование строительства и реконструкции объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта Восточной Сибири.

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